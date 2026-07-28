"Retrato de Andrés Vázquez", la pintura donada a Villalpando que perpetuará el recuerdo del torero

El recuerdo de uno de sus hijos más ilustres, el torero Andrés Vázquez, sigue muy presente en Villalpando. El 25 de julio, día en el que el maestro hubiera cumplido 94 años, el Ayuntamiento ha recibido como regalo la obra “Retrato de Andrés Vázquez” en un emotivo acto que tuvo lugar en el marco de la tradicional “pedida de los toros” de las fiestas de San Roque.

La obra ya forma parte del patrimonio de la villa gracias a la generosa donación realizada por la familia del autor, el pintor zamorano José Domínguez Cordero. El hijo del artista, Florentino Domínguez, fue el encargado de entregar el cuadro al alcalde, Emiliano de la Puente, en un gesto que el Ayuntamiento ha agradecido públicamente, porque el “regalo” permitirá también ampliar el patrimonio de la villa.

La teniente de Alcalde y concejala de Cultura, María Eugenia Vidal Sinde, fue la encargada de agradecer en nombre del Ayuntamiento la “generosa donación” realizada por la familia del pintor, en especial de Resurrección Velasco, Joseph Antoine Domínguez, Paul Louis Domínguez y María Domínguez, por “compartir” la obra con Villalpando, ya que a partir de ahora el retrato dedicado a Andrés Vázquez “deja de formar parte exclusivamente del ámbito familiar para convertirse en un bien de todos los villalpandinos”.

En concreto, como matizó Vidal, la obra representa a Andrés Vázquez, hijo de Villalpando y una de las grandes figuras de toreo español del siglo XX. Además, resaltó la “extraordinaria trayectoria profesional” del maestro que, además, “siempre llevó el nombre de nuestra villa por toda España, convirtiéndose en uno de los villalpandinos más ilustres y en un referente para varias generaciones”.

José Dominguez Cordero posa con el cuadro que dedicó a Andrés Vázquez. / Cedida

En la presentación de la obra, la edil también recordó la figura de José Domínguez Cordero, nacido en Madridanos en 1911 y fallecido en 1991, artista del que resaltó su “gran sensibilidad” y que cultivó principalmente la pintura al óleo en retratos, paisajes o bodegones.

Aunque buena parte de su obra forma parte de colecciones particulares, el “regalo” realizado al Ayuntamiento de Villalpando permitirá conservar y exhibir una muestra de su trabajo, así como a preservar su legado. Por último, la concejala de Cultura subrayó en el emotivo acto que con la donación realizada “no solo incorporamos un cuadro a las colecciones municipales”, ya que también “incorporamos una parte de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestra memoria colectiva”, a la vez que reiteró que el generoso gesto honra a la familia donante y “enriquece el patrimonio de Villalpando para que pueda ser conocido y disfrutado por las generaciones presentes y futuras”.

En el emotivo acto también participó Florentino Domínguez, hijo del pintor zamorano, quien agradeció al pueblo de Villalpando y, en especial a su alcalde, la amabilidad, interés y empatía que ha demostrado para que se llevara a cabo la donación del retrato de Andrés Vázquez pintado por su padre.

Además, destacó la “enorme ilusión” con la que el artista habría vivido la exposición de en el Ayuntamiento de Villalpando del cuadro que dedicó a su "gran ídolo taurino y paisano”. El estilo figurativo e intimista por el que se caracterizó el autor se aprecia en “Retrato de Andrés Vázquez", obra realizada en 1964 que, una vez formalizada la cesión, formará parte del patrimonio municipal de Villalpando y contribuirá a mantener viva la memoria de uno de sus hijos más ilustres.

"Pedida de los toros" para las fiestas

La entrega oficial del cuadro ha tenido lugar en la “pedida de los toros” para las fiestas de San Roque que Villalpando revivirá en agosto y para las que el Ayuntamiento ha cerrado un variado programa de actividades en el que, un año más, destacan los festejos taurinos.

En el preludio de las fiestas los dos primeros fines de semana de agosto se celebrará el torneo de futbito. El 7 de agosto, la villa rendirá un homenaje a los mayores con una merienda organizada por la asociación de jubilados y pensionistas de la Purísima y patrocinada por el Ayuntamiento, que dará paso a la actuación musical de Amina. Al día siguiente, los protagonistas serán los niños que, en el Parque Venus, podrán disfrutar de una amplia variedad de atracciones o de un tren turístico.

Para el 11 de agosto, a las 22.00 horas en la iglesia de Santa María, se ha programado un espectáculo de música ambiental electrónica e iluminación inmersiva a cargo del grupo “Sintetizados”. El 14 de agosto, los aficionados a los festejos taurinos tienen una cita con un encierro de bueyes, otro de carretones a cargo de Astauvi o el concurso de cortes con especialistas locales. La jornada será clausurada con el desfile de peñas, el pregón a cargo de la peña “Arrea” y una macrodiscoteca.

El 15 de agosto, la villa volverá a vibrar con el encierro mixto con salida de la plaza de toros. Ya por la tarde, se celebrará una capea tradicional, la actuación del cuarteto “El Salón” y el espectáculo “Amon-Ra". El templo de la música”. Las fiestas proseguirán el 16 de agosto con el “toro del alba”, la procesión y la misa solemne en honor de San Roque, que darán paso a la “vaca de la prueba”, una capea tradicional y una macrodiscoteca.

Vecinos y visitantes disfrutarán el 17 de agosto del toro del alba, chiquibueyes, el “torito de la mujer”, el XVIII “toro de la juventud” organizado por Astauvi, capea tradicional y el concierto de “La última legión”. Villalpando clausurará sus fiestas el 18 de agosto con un encierro mixto, una capea tradicional y una discomovida.