Reclaman la creación de una sociedad con sede en Zamora que gestione el aprovechamiento del Salto de Castro

Los colectivos y asociaciones integrados en Aqua Nostra han participado este martes en el Ayuntamiento de Fonfría en un acto convocado por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) que se enmarca en el procedimiento de reversión de la concesión del aprovechamiento hidroeléctrico del Salto de Castro I y II, que en la actualidad explota Iberdrola Generación S.A.U. y cuya concesión finaliza en el año 2028 al cumplirse los 75 años de su otorgamiento.

La presencia de Aqua Nostra respondía al requerimiento efectuado por la CHD tras la presentación de las alegaciones formuladas por la plataforma. Las citadas alegaciones fueron defendidas por su representante jurídica, Pilar Calvo, quien compareció igualmente en representación de la Plataforma en Defensa del Medio Ambiente y Medio Rural de Villalcampo, exponiendo las principales reivindicaciones de los colectivos integrados en Aqua Nostra, todas ellas incorporadas al acta levantada por la CHD.

La abogada defendió que la reversión del Salto de Castro debe convertirse en una oportunidad para que la riqueza generada durante décadas por los recursos hidroeléctricos del Duero revierta, por fin, en beneficio de la provincia de Zamora y de los municipios directamente afectados por estas infraestructuras.

Entre las principales propuestas incorporadas al acta figuran la creación de una sociedad con sede social y fiscal en Zamora para gestionar el aprovechamiento, el establecimiento de un canon económico para los municipios afectados por las instalaciones hidroeléctricas, bonificaciones en el recibo de la electricidad para los vecinos de los pueblos situados aguas arriba y aguas abajo del embalse, la eliminación del impuesto de generación y transporte de energía para estos territorios y la construcción de una carretera sobre la coronación de la presa que permita comunicar directamente las comarcas de Aliste y Sayago.

Asimismo, reclamó que la contratación de personal priorice a los vecinos de los municipios afectados y, subsidiariamente, a los de la provincia de Zamora; que el nivel del embalse no descienda por debajo del 50 % de su capacidad; que reviertan al dominio público la subestación eléctrica, el poblado de Castro y la parcela 1753 del polígono 1 de Villardiegua de la Ribera; y que la reversión de los aprovechamientos de Castro I y II se tramite conjuntamente con la de Villalcampo, al tratarse de un mismo sistema hidroeléctrico.

Incumplimientos

Uno de los aspectos más relevantes de la comparecencia fue el relativo a los incumplimientos de la concesión. En este punto, Calvo recordó que Iberdrola ha reconocido ante los tribunales del País Vasco que no reconstruyó los pasos entre los municipios afectados, tal y como establecía la concesión. Y es que, a juicio de Aqua Nostra, ese incumplimiento sería suficiente para justificar la retirada de la concesión, con independencia de que expire en 2028. Asimismo, señaló que existen otros incumplimientos que la CHD conoce y que también deben ser valorados dentro del procedimiento de reversión.

Los representantes de Aqua Nostra también hicieron constar que no pudieron acceder al interior de las instalaciones durante la inspección, al limitarse el acceso por razones de seguridad al personal de la CHD y a la empresa concesionaria. No obstante, participaron en el acto celebrado posteriormente en el salón de plenos del Ayuntamiento de Fonfría, donde Calvo expuso las alegaciones presentadas por la plataforma y comprobó que las mismas quedaban reflejadas en el acta oficial.

En el acto estuvieron representadas las distintas entidades que integran Aqua Nostra, entre ellas la Plataforma en Defensa del Medio Ambiente y Medio Rural de Villalcampo, Unión del Pueblo Leonés (UPL), Sanfonpi en Pie, la Asociación de Ganaderos Libres de Zamora( AGRYGALZA), Terra Sostenible, Viriatos Zamora, Zamora en Pie y numerosos vecinos que quisieron respaldar esta iniciativa.

Aqua Nostra continuará participando activamente en todas las fases del procedimiento para que la reversión del Salto de Castro no se limite a un simple cambio de titularidad, sino que marque el inicio de una nueva etapa en la que los aprovechamientos hidroeléctricos del Duero generen un retorno económico, social y territorial justo para Zamora y para los municipios que durante décadas han soportado el impacto de estas infraestructuras.