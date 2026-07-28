El PSOE de Zamora eleva a las Cortes su preocupación por el deterioro ambiental del Lago de Sanabria

Los procuradores socialistas por Zamora en las Cortes de Castilla y León, Iñaki Gómez, Patricia Martín y Javier García, han llevado a cabo el registro de una batería de iniciativas parlamentarias con el objetivo de exigir a la Junta de Castilla y León información detallada sobre la evolución ambiental y las actuaciones desarrolladas para preservar el Lago de Sanabria, unos de los espacios naturales más importantes de toda la comunidad.

En concreto, desde el PSOE han elaborado una pregunta escrita dirigida directamente a la Junta y que va unida a una solicitud de documentación para exigir y conocer la situación de este enclave, pues en los últimos meses han sucedido informaciones de expertos sobre el aumento de las temperaturas o la turbidez del agua de este enclave. Además, los socialistas han recordado que el Lago de Sanabria es uno de los ecosistemas más valiosos de la Península Ibérica y el principal referente ambiental y turístico de la provincia de Zamora, por lo que recuerdan que actuar con transparencia y basar cualquier decisión en datos científicos "es muy importante".

Además, entre las cuestiones planteadas a la Junta de Castilla y León, los procuradores han advertido si la administración está al tanto de la "evolución de la temperatura y de la turbidez de las aguas del lago" y si se tiene previsto "ampliar los sistemas de control ambiental incorporando nuevos parámetros específicos para medir esos elementos". Asimismo, estos también se han encargado de preguntar si existen informes sobre el estado trófico del Lago de Sanabria y qué medidas se han puesto pero evitar un posible estado de eutrofización del ecosistema. También han lanzado la pregunta de si han visto los posibles efectos que han tenido los incendios forestales sobre la calidad del agua o si las actuaciones realizadas han sido suficientes.

De forma paralela, desde el Grupo Parlamentario Socialista se ha solicitado toda la documentación existente sobre el seguimiento de la calidad del agua realizado por el Laboratorio de Limnología del Parque Natural desde que se inició su actividad en el año 1986 hasta su actualidad. En concreto, se ha reclamado una copia de los informes que se realizan en los meses de marzo y de septiembre y además, se han pedido todos los estudios adicionales existentes elaborados entre el año 2016 y el 2026 y que se encarguen de evaluar el estado ambiental del lago.

Asimismo, el procurador socialista, Javier García, ha señalado que"el Lago de Sanabria es un patrimonio natural de todos los zamoranos y de toda Castilla y León, y precisamente por eso merece la máxima transparencia y el máximo rigor científico". Además, ha explicado que "no se trata de generar alarma, sino de conocer con datos objetivos cuál es la situación real del lago y qué medidas está adoptando la Junta para garantizar su conservación. Cuando existen preocupaciones expresadas por expertos, investigadores y colectivos vinculados al parque natural, la administración tiene la obligación de ofrecer información clara y actuar con responsabilidad".

Por último, los socialistas han señalado que "proteger el Lago de Sanabria significa proteger uno de los principales motores ambientales, turísticos y económicos de la provincia. Por eso queremos conocer toda la información disponible y saber si se están poniendo todos los medios necesarios para preservar este espacio único para las generaciones futuras".