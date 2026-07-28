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Nueve mancomunidades de Zamora reciben ayudas por valor de 1,3 millones para mejorar sus servicios en el medio rural

Las subvenciones aprobadas por la Junta serán destinadas a la adquisición de nuevos vehículos, más contenedores o un generador eléctrico

Un operario de la Mancomunidad Tierras de Aliste recoge con un camión los contenedores de un pueblo zamorano.

Un operario de la Mancomunidad Tierras de Aliste recoge con un camión los contenedores de un pueblo zamorano. / Archivo

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M. J. Cachazo

Nueve mancomunidades de Zamora se beneficiarán de las ayudas convocadas por la Consejería de la Presidencia de la Junta para mejorar los servicios que prestan en el medio rural. Las ayudas concedidas a entidades de la provincia suman un total de 1.373.900 euros y se destinarán a la adquisición de diferentes vehículos y otros medios necesarios para desempeñar su función en pueblos zamoranos.

En concreto, el montante aportado por la Junta, con cargo a la Cooperación Económica Local General del año 2026, será empleado en la adquisición de dos camiones de recogida de residuos urbanos, 55 nuevos contenedores, dos dumpers, dos retroexcavadoras, un camión barredora, un generador eléctrico y un inmueble.

La suma de todas las inversiones concedidas a 89 mancomunidades y a otras entidades locales asociativas de Castilla y León rebasa los 8,7 millones de euros, que permitirán mejorar los servicios que reciben más de 730.000 vecinos, un 30% de la comunidad, que residen en 1.437 municipios.

Las subvenciones aprobadas pretenden apoyar la modernización y mejora de los servicios públicos municipales que se prestan de forma mancomunada o conjunta, al tiempo que redundan en el fomento del empleo y en el cuidado del medio ambiente.

De los 2.248 municipios de Castilla y León, 2.037 pertenecen a alguna mancomunidad o entidad tradicional asociativa para la prestación de algunos servicios públicos locales, lo que representa a más del 90% de los que existen en la región.

Optimizar recursos

En este sentido, el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha destacado que las mancomunidades de Castilla y León permiten a los pequeños municipios optimizar recursos, mejorar la eficiencia en la gestión de sus servicios públicos y facilitar la realización de proyectos, que de otro modo no podrían llevar a cabo individualmente.

Por estos motivos, la Junta sigue convocando ayudas anuales destinadas a las mancomunidades, cuyo trabajo en esencial en una comunidad extensa y dispersa. Los fondos que se repartirán con cargo a la última convocatoria de subvenciones se emplearán en la adquisición de camiones de recogida de residuos sólidos urbanos de vehículos de saneamiento de aguas residuales, de otros vehículos al servicio de las mancomunidades, tales como turismos, pick-ups, furgonetas y camiones ligeros, de retroexcavadoras, de camiones barredoras, de trituradoras de restos de poda o de nuevos contenedores para la recogida de residuos sólidos.

Novedades

Del mismo modo, incluyen el acondicionamiento y el arreglo de inmuebles y naves propiedad de las mancomunidades. En cuanto a las novedades de este año, las ayudas permitirán la obtención de 8 dumpers y de 6 generadores eléctricos, lo que evidencia la utilidad de incorporar nuevos tipos de maquinaria en respuesta a las necesidades planteadas por las mancomunidades. Parte de las ayudas aprobadas este año serán destinadas a la reforma de 14 naves y locales de las mancomunidades para convertirlos en más sostenibles.

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Por último, el consejero resaltó en el acto de entrega de un camión a la mancomunidad Aguilar-Valdivia en la localidad palentina de Aguilar de Campoo, que la colaboración entre las entidades locales dentro de una mancomunidad debe servir de ejemplo en el marco de las relaciones entre administraciones que comparten el objetivo del bien común del ciudadano.

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