La nueva subida del precio del gasóleo agrícola pone en jaque la rentabilidad de las explotaciones zamoranas

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha denunciado este martes la importante subida que ha experimentado el precio del gasóleo agrícola durante las últimas semanas, un nuevo incremento que vuelve a disparar los costes de producción de las explotaciones agrarias en plena campaña de recolección del cereal y de la fruta, y a punto de comenzar la vendimia y la preparación de las siembras de otoño.

Entre las razones que han motivado el aumento de la cotización internacional del petróleo, COAG destaca la nueva escalada de tensión en Oriente Medio y el recrudecimiento del conflicto en torno al estrecho de Ormuz. En este punto, recuerda que, si el 15 de junio el barril Brent cotizaba en 83,17 dólares, favorecido por las expectativas de distensión y la reapertura del tráfico marítimo en Ormuz, durante julio la situación ha vuelto a deteriorarse. Tras varios ataques contra petroleros en el mar Rojo, el Brent ha llegado a superar la barrera de los 100 dólares por barril, alcanzando máximos de 101,19 dólares, para estabilizarse sobre los 97 o 98 dólares.

Además, el incremento que soportan los agricultores españoles se ha visto agravado por un segundo factor. Y es que, el 30 de junio finalizó la reducción temporal del IVA sobre los productos energéticos, aprobada mediante el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo. Esta medida había rebajado el tipo impositivo del 21% al 10% para las gasolinas, gasóleos y biocarburantes. Desde el 1 de julio, el IVA ha vuelto a aplicarse al tipo general del 21%, incrementando automáticamente el precio final que pagan agricultores y ganaderos por cada litro de combustible. De esta forma, el pasado viernes, 24 de julio, el coste del gasóleo B en poste alcanzó 1,169 euros/litro (1,414 euros/litro con IVA), un 33% superior al precio registrado apenas veinticinco días antes, de 0,872 euros/litro (0,959 euros/litro con IVA) a fecha 29 de junio.

Esta combinación de factores, según COAG, ha provocado un incremento desorbitado del coste del gasóleo agrícola, a la vez que ha calificado de "inaceptable" que cada episodio de inestabilidad geopolítica se traduzca casi de manera inmediata en un encarecimiento del combustible que utilizan agricultores y ganaderos, mientras que la evolución de los precios percibidos por sus producciones nunca responde con la misma rapidez ni en la misma intensidad.

"La guerra vuelve a librarse a miles de kilómetros de nuestras explotaciones, pero quienes terminan pagando una parte importante de la factura son los agricultores y ganaderos españoles. Cada crisis internacional acaba repercutiendo de forma inmediata en nuestros costes de producción, mientras nuestros ingresos siguen muy lejos de compensar estos incrementos", denuncia Javier Fatás, miembro de la Comisión Ejecutiva de COAG.

Ayuda extraordinaria

El Gobierno de España acordó prorrogar hasta el 30 de septiembre la ayuda extraordinaria al gasóleo agrícola, aprobada mediante el Real Decreto-ley 18/2026. Pero a diferencia del periodo comprendido entre marzo y junio, en el que la bonificación era fija de 0,20 euros/litro, desde el 1 de julio el importe pasa a ser variable y, por tanto, dependerá de la evolución semanal del precio del gasóleo agrario, cubriendo solo hasta el 70% del diferencial respecto al precio anterior al conflicto y con un límite máximo de 0,20 euros/litro.

Aunque COAG considera positiva esta prórroga, advierte de que la ayuda puede resultar insuficiente si continúa la escalada de precios y recuerda que el incremento del combustible afecta a todas las labores agrícolas, es decir, la cosecha, el transporte, el laboreo, los riegos, la preparación de tierras y las próximas siembras.

Por otra parte, la organización agraria subraya que la evolución de los mercados agrícolas dista mucho de absorber el incremento de los costes energéticos. En el caso de la cebada, las cotizaciones han mejorado respecto al inicio de la campaña, pasando de niveles cercanos a 201 euros/tonelada a finales de junio hasta situarse ligeramente por encima de 218 euros/tonelada durante la segunda quincena de julio, impulsadas por una importante reducción de la cosecha nacional.

Esta recuperación, según COAG, resulta claramente insuficiente para compensar el fuerte incremento de los costes de producción acumulados durante las últimas semanas. En cuanto al trigo duro, las cotizaciones permanecen prácticamente estables desde junio, manteniéndose en niveles similares a los registrados al inicio de la campaña, sin reflejar la tensión existente en los mercados energéticos.

"Volvemos a encontrarnos con el mismo problema de siempre: cuando sube el petróleo, nuestros costes aumentan inmediatamente; cuando mejoran los precios agrícolas, esa mejora llega tarde y, además, nunca compensa el incremento de los insumos. La rentabilidad de las explotaciones vuelve a estrecharse", señala Fatás.

Vigilancia permanente

Recuerda COAG que no es la primera vez que una crisis internacional provoca una rápida traslación al precio del gasóleo agrícola y considera imprescindible que las administraciones mantengan una vigilancia permanente sobre la evolución de los márgenes comerciales en la distribución de carburantes. La organización insiste en que el sector agrario no puede convertirse, una vez más, en el pagador de las tensiones geopolíticas internacionales y reclama mecanismos que eviten que los agricultores soporten incrementos de costes desproporcionados respecto a la evolución real de los mercados energéticos.

Asimismo, solicita que, mientras persista esta situación de elevada volatilidad, el Gobierno mantenga activadas todas las herramientas de apoyo al sector y no descarte reforzar las ayudas si el conflicto internacional continúa trasladándose al precio de los principales insumos agrarios.

Por los motivos expuestos, la organización seguirá vigilando la evolución del precio del gasóleo agrícola y su repercusión sobre la rentabilidad de las explotaciones, alertando de cualquier comportamiento que pueda responder a movimientos especulativos más que a una alteración real del suministro.