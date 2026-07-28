Luis Santana y el Coro de Amigos de la Ópera llenan de música la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Asturianos

Vecinos y melómanos de toda la comarca disfrutaron del “Concierto a la luz de las velas” ofrecido por el barítono zamorano Luis Santana y el Coro de Amigos de la Ópera de Zamora en la iglesia parroquial de La Asunción de Asturianos de Sanabria.

Este ciclo de conciertos impulsado por la Diputación de Zamora en colaboración con el Ayuntamiento de Asturianos democratiza el acceso a la cultura musical del medio rural.

Una cita musical enriquecedora para poder escuchar la voz de Santana que combatió el calor y regaló su voz en fragmentos de Ave María, el Barbero de Sevilla, Nessun dorma de Puccini muy aplaudidos por el público. Con la generosidad de las grandes figuras de la ópera, Santana abrió sus brazos al coro de todos los asistentes al concierto con una invitación a cantar pasajes del “Aleluya” de Leonard Cohen con letra de Ainhoa Arteta.

Entre las piezas populares, cantó “La llorona”, “Eres tú” y “Libre” también a coro en el estribillo con los asistentes. Granada, del compositor mexicano Agustín Lara, y Asturianos entraron en el mismo verso. El coro de Amigos de la Ópera cantó un repertorio de zarzuela, “género chico”. Y para cerrar el homenaje al territorio, Santana cantó el bis la canción más popular de la tierra “Me llaman sanabresa”.