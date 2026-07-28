El incendio de Portugal que amenazaba a la comarca de Aliste, controlado y estabilizado

El incendio declarado el lunes en Deilado, el municipio de Braganza en Portugal, y que amenazaba con "saltar" la frontera con la comarca de Aliste ya está controlado y estabilizado, aunque se mantiene la "vigilancia" en la zona para evitar posibles reactivaciones.

De hecho, en la mañana de este martes permanecen en la zona en la que se originó el fuego un total de 41 bomberos forestales y 14 medios terrestres, aunque ya se han retirado los aéreos ante su evolución favorable.

Medios del operativo de la Junta en Zamora colaboraron el lunes en las labores de extinción del incendio forestal, cuya columna de humo llegó a ser visible desde varios pueblos de la comarca alistana.

La rápida movilización de bomberos forestales, medios terrestres y aéreos permitió perimetrar en pocas horas el incendio que, este martes, ya está controlado y estabilizado, aunque efectivos del operativo de extinción permanecen en la zona para realizar labores de vigilancia.