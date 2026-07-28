El Gobierno abre la puerta a que las concesiones de embalses de Zamora se limiten a 40 años

Las nuevas concesiones de aprovechamientos hidroeléctricos pueden dar un salto cualitativo en cuando el plazo máximo legal al reducirse de los 75 años, como establecen la Ley de Aguas y la normativa estatal y así se ha regido con las centrales de Villalcampo y Castro en Zamora, en proceso de extinción de las licencias, a un máximo de 40 años con revisiones periódicas cada cinco años. Así consta en las propuestas planteadas por los Ayuntamientos zamoranos afectados por estos embalses y por la propia asociación nacional Femembalses ante la Dirección General del Agua (dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) de cara a la elaboración del pliego de condiciones que regirá la concesión de Villalcampo y seguidamente Castro.

Este organismo ministerial es receptivo al límite temporal de las concesiones -hay propuestas que han llegado a contemplar 25 años-, al igual que a dar por primera vez voz y participación a los territorios en los pliegos de estos nuevos concursos que regirán la adjudicación los aprovechamientos hidroeléctricos, otorgando un total de 20 puntos sobre 100 en los criterios de valoración. Los ayuntamientos quieren resolver una "deuda histórica" desde que en el siglo pasado se hiciera uso de sus territorios sin compensaciones a cambio. Y en ese sentido los municipios afectados por embalses plantean ingresos y beneficios “justos” de la producción de energía.

Acto en el Ayuntamiento de Fonfría tras la inspección de las instalaciones de la Central de Castro I y II / LOZ

Estas propuestas ante la Dirección General del Agua plantean a las futuras concesionarias un mínimo de 6.000 euros por kilovatio instalado en la central. Apoyo a proyectos tractores de impacto social y territorial que mejoren la calidad de vida de las personas asentadas en los territorios afectados por embalses, proyectos generadores de empleo y de impacto medioambiental, laboral y turístico, esenciales para el progreso de sus habitantes y para abrir nuevas oportunidades en el medio rural. También la creación de comunidades energéticas que abaraten o consigan la gratuidad en el precio de la luz.

Precisamente este martes, representantes de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), Iberdrola, la Asociación de Entidades Locales Afectadas por Centrales y Embalses de Producción Hidroeléctrica de Zamora, y de la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses (Femembalses), además de otras asociaciones y entidades personadas en el expediente de extinción del aprovechamiento de las aguas del Duero en el embalse de Castro estaban citados para realizar la preceptiva visita de reconocimiento e inspección de obras e instalaciones de la concesión.

Una visita limitada a los técnicos de la CHD y a Iberdrola como titular de las instalaciones, que no ha permitido el acceso a los demás representantes por motivos de seguridad. Ha sido así la Administración Pública la que ha dejado constancia del buen estado de las instalaciones de la Central Castro I y II y la capacidad para continuar en funcionamiento, y así consta en el acta donde los representantes de los ayuntamientos y las asociaciones han pedido igualmente que se reflejara su imposibilidad de acceder a las instalaciones. Iberdrola ha eludido firmar el acta.

La visita de reconocimiento corresponde al expediente de extinción del derecho de aprovechamiento de aguas del río Duero (embalse de Castro), en los términos municipales de Fonfría (Castro I), Villadepera y Villardiegua de la Ribera (Castro II), iniciado el 6 de noviembre de 2025 por la Confederación Hidrográfica del Duero.

Salto de Castro / Ch. S.

De nuevo la provincia de Zamora es clave en un proceso histórico pues, tras Villalcampo, se trata de la segunda de las llamadas grandes centrales del país afectadas por la caducidad de las licencias de actividad al cumplir, en el año 2028, los 75 años de duración de la concesión desde el 22 de julio de 1953, fecha en la que la Dirección General de Obras Hidráulicas aprueba el acta de reconocimiento final de las obras y se autoriza la explotación a su concesionaria Iberduero, actual Iberdrola.

Con la explotación del embalse de Villalcampo, que cumplió los 75 años de cesión el 10 de octubre de 2024, arrancaba un inédito proceso de extinción de los derechos concesionales sujeto, en muchos casos, a la condición de que las instalaciones revertirían al Estado

Ahora le toca el turno a Castro, también en Zamora y en el sistema Saltos del Duero –la mayor cuenca hidrográfica de la Península Ibérica–, lo que sitúa a la provincia en la delantera del gran proceso de extinción de concesiones a nivel nacional que hasta 2030 afectará a 255 centrales en todo el territorio español. El expediente de extinción de Castro I y II, que afecta a los ayuntamientos de Fonfría, Villardiegua de la Ribera, Moral de Sayago, Villalcampo, Pino del Oro y Villadepera, se inició el pasado 6 de noviembre de 2025 y la concesión caduca el 22 de julio de 2028.

Resolución definitiva

En ese acto celebrado en el Ayuntamiento de Fonfría, los representantes de la Asociación de Entidades Locales Afectadas por Centrales y Embalses de Producción Hidroeléctrica de Zamora, presidida por Javier Aguado (alcalde de San Cebrián de Castro) y María Ángeles Vasallo como secretaria técnica y asesora, además de la Federación Nacional (Femembalses) con la presencia del ingeniero Pedro Extremera, han confirmado las alegaciones presentadas el pasado mes de abril defendiendo en primer lugar el plazo concesional de 75 años y que se les tenga en cuenta a la hora de participar en la redacción del pliego de condiciones para el futuro concurso. Los municipios zamoranos no quieren volver a ser "meros espectadores" en decisiones que afectan al futuro de los pueblos.

Reclaman además que no exista un periodo intermedio desde que se extingue la concesión del aprovechamiento y revierte al Estado hasta la nueva adjudicación, para evitar dejar de cobrar el IAE y otros ingresos por tributación a los que tienen derecho los ayuntamientos. Existe mucha preocupación por parte de los municipios en ver cómo se resuelve este tema ya que podría suponer una pérdida en la tributación si se retrasan las nuevas concesiones.

Concluidos estos trámites, la Confederación Hidrográfica del Duero da traslado a la Abogacía del Estado que emite informe y envía el expediente a la Dirección General del Agua del Miteco para su resolución definitiva.