Figueruela de Arriba dice adiós a las barreras arquitectónicas de su consultorio médico

Figueruela de Arriba ha abierto las puertas de su nuevo Consultorio Médico de Atención Primaria tras una reforma integral, prácticamente se ha derruido y se ha construido nuevo para adaptarlo a los tiempos y a las necesidades: a partir de ahora los profesionales sanitarios, médico y enfermera, podrán prestar con todas las garantías la asistencia sanitaria y los pacientes recibirla, sin las limitaciones estructurales existentes con anterioridad.

El Ayuntamiento de Figueruela de Arriba, cuya Corporación Municipal preside la alcaldesa Lucía Codesal, ha invertido en las actuaciones un total de 77.641,33 euros, de los cuales 71.000 los ha aportado la Diputación de Zamora, cuyo presidente Javier Faúndez asistió a la entrega de las obras una vez culminadas, procediéndose ese mismo día a su apertura. Allí estuvo presente también la alcaldesa pedánea, María Jesús Prieto.

Consultorio de Figueruela de Arriba / Chany Sebastián

En Consultorio Médico de Atención Primaria de Figueruela de Arriba que se ubica, paradojas de la vida, en la calle La Salud, mostraba carencias que hacían imprescindible su reforma integral, entre otras cosas para mejorar la accesibilidad a la normativa vigente, algo muy importante en un pueblo donde la mayor parte de la población es de la tercera edad.

Los vecinos, que durante la ejecución material de las obras recibieron la asistencia en otro local municipal, en el primer día de consulta mostraron su satisfacción: “La verdad es que ha quedado magnífico, hasta parece que es más grande, y el acceso ahora sí es fácil para todos”. La capacidad de ocupación prevista es de 26 personas e incorpora la aerotermia como sistema de climatización y placas solares para el apoyo a la producción de agua caliente sanitaria.

De esta manera la principal actuación se ha centrado en la mejora de la accesibilidad al inmueble sanitario mediante la eliminación de las barreras arquitectónicas existentes. Para ello se ha habilitado una nueva rampa accesible para sillas de ruedas o camillas, desplazándose así mismo el acceso principal para que los pacientes puedan entrar directamente desde la calle a la sala de espera. En los interiores se eliminaron los diferentes desniveles existentes y la construcción de un aseo adaptado para personas con movilidad reducida.

Por otra parte, se ha actuado en una nueva distribución interior de un consultorio médico con 63,8 metros cuadrados de superficie construida, de los cuales 50,8 son de superficie útil. Tras la reforma el consultorio ha pasado a contar con sala de espera de 25,45 metros cuadrados, una consulta del médico con 14,48, consulta de la ATS con 14,05, aseo accesible con 2,9, y armario de limpieza con 1,6. La rampa exterior es de 5,4 metros cuadrados.

Aunque en teoría se trata de una reforma, en la práctica se ha actuado en todo el edificio, sobre parte de la estructura original para mejorar la funcionalidad del edificio. Entre otras actuaciones se actuó en la modificación parcial de la estructura, elevación de la cubierta de la actual sala de enfermería, mantenimiento de la cubierta principal a un agua, nueva cimentación donde fue necesario y refuerzo estructural mediante hormigón armado.

También se afrontó la renovación completa del envolvente sustituyendo o renovando prácticamente todos los elementos exteriores: cerramientos con termo arcilla, aislamiento térmico, trasdosado interior de pladur, mortero mono capa exterior color ocre, carpinterías de aluminio con rotura de puente térmico, nuevas ventanas de altas prestaciones energéticas y mejora de toda la envolvente térmica para cumplir el Código Técnico de Edificación.

Nuevo consultorio de Figueruela de Arriba / Chany Sebastián

A nivel de seguridad contra incendios se instalaron extintores, alumbrado de emergencia, señalización de evacuación, recorridos de evacuación accesibles y estructura resistente al fuego.

De esta manera se han cumplido los objetivos de modernizar el consultorio médico, garantizar la accesibilidad universal, mejorar la atención sanitaria, incrementar la eficiencia energética, reforzar la seguridad estructural contra incendios y prolongar la viuda útil del edificio.

La intervención ha priorizado la accesibilidad, la redistribución funcional de los espacios, la eficiencia energética y el cumplimiento de toda la normativa vigente, permitiendo disponer de un consultorio moderno, seguro y plenamente adaptado a las necesidades de los usuarios y del personal sanitario.

Según Javier Faúndez, “era un consultorio que, cuando la alcaldesa nos planteó el problema que tenían, la Diputación de Zamora decidió que la mejor opción era demolerlo completamente y hacer un consultorio médico nuevo, adaptado a la normativa y en las mejores condiciones. Al final se ha hecho un edificio completamente nuevo. Marcará un antes y un después para la localidad. Tenía problemas estructurales y de accesibilidad tremendos. Para pasar del despacho del médico al de la enfermera había que bajar tres escalones".

La alcaldesa Lucia Codesal agradecía la ayuda de la Diputación de Zamora "para que todo esto haya sido realidad. Estamos encantadísimos del nuevo consultorio médico que tenemos, sin barreras arquitectónicas y que estrenamos hoy”.

La localidad de Figueruela de Arriba ha habilitado y puesto en marcha también un parque biosaludable para disfrute de todos sus vecinos.