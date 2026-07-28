Extinguido el incendio de Rábano de Aliste, casi una semana después de su inicio
El incendio más grande del verano en Zamora se salda con un investigado y hasta 55 medios movilizados
El incendio forestal de Rábano de Aliste se ha declarado oficialmente extinguido a las 18.00 horas de este martes, casi una semana después de su inicio el pasado 22 de julio, a las 19.34 horas, y que ha calcinado 167,9 hectáreas de superficie arbolada.
La Junta de Castilla y León ha retirado así todos los medios, una vez apagado el fuego que se inició en una parcela dondfe se estaba cosechando y hay una persona investigada como supuesto responsable del incendio que llegó a declararse de nivel 2 y amenazó al pueblo de Rábano de Aliste al quedarse al 500 metros del casco urbano.
El fuego movilizó hasta 55 medios del operativo de Medio Ambiente de la Junta y en las últimas horas ha permanecido en guardia un bombero forestal hasta asegurar la extinción definitiva del que ha sido el incendio más grande del verano en la provincia de Zamora.
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