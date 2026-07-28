Un conductor resulta herido tras chocar contra una vaca en una carretera de Sayago

Un hombre de unos 40 años ha resultado herido este martes 28 después de que el turismo que conducía colisionara contra una vaca en la carretera que une Bermillo de Sayago y Fresnadillo, en la provincia de Zamora.

El aviso se recibió a las 10.09 horas y, según la información facilitada, el conductor presentaba heridas en una mano, por lo que se solicitó asistencia sanitaria.

Hasta el lugar fueron movilizados efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Zamora y personal sanitario de Sacyl para atender al herido y gestionar la incidencia.