La CHD autoriza la demolición del puente de Granja Florencia: estos son los plazos para ejecutar las obras

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha concedido a la Diputación de Zamora los permisos necesarios para ejecutar los trabajos de demolición del puente que conecta la Granja Florencia con la carretera N-122, afectado por el colapso parcial de la zapata central a su paso por el río Duero.

Así lo ha confirmado este martes el presidente de la institución provincial, Javier Faúndez, quien ha señalado que la Diputación ya cuenta con la autorización necesaria de la CHD para proceder a la demolición del puente, trabajos que, en principio, podrían iniciarse en la segunda o tercera semana del mes de agosto.

En este punto, Faúndez apuntó que, de forma previa al derribo, es necesario llevar a cabo otras actuaciones que ya se han iniciado y que se basan en el acopio de piedras con las que se rellenará la zona para crear unas “penínsulas” y poder trabajar “en el propio espacio”.

Además, aseguró que en el marco de estos trabajos previos también se ha llevado a cabo la retirada de la vegetación y la construcción de accesos para proceder al “relleno” con piedra de las “penínsulas” desde las que se llevarán a cabo las obras de demolición del viaducto y en las que se anclarán las grúas pesadas.

Por otra parte, el presidente de la Diputación aseguró que, según las fechas que baraja la empresa Tragsa, a la que se han adjudicado las obras mediante una encomienda de gestión por un importe de 1,1 millones de euros, las obras de demolición del puente podrían iniciarse en la segunda o tercera semana del mes de agosto.

La solución técnica adoptada tras comprobar que es inviable la reparación del actual puente se basa en la construcción de otro de un único vano y sin vigas sobre el agua, de entre 60 y 62 metros, para sortear el curso del río.

La adecuación del nuevo viaducto requerirá una inversión de 5,2 millones de euros que, en principio, será aprobada en el próximo pleno de la Diputación.