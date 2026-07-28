La carretera que une Cerecinos del Carrizal y Aspariegos, como nueva tras las obras de renovación ejecutadas por la Diputación

La Diputación de Zamora ha culminado las obras de renovación integral de la carretera que conecta Cerecinos del Carrizal con Aspariegos, obras en las que ha invertido un total de 938.507 euros. El presidente de la institución provincial, Javier Faúndez, ha visitado este martes la carretera ZA-P-2314 acompañado por el diputado de Obras Municipales, Manuel Martín Pérez; los alcaldes de Cerecinos del Carrizal, Germán Joaquín Gumiel Martín, y de Aspariegos, Isabel de Prada Calleja; así como por la diputada provincial por la comarca de Toro, Natalia Ucero Pérez, y técnicos del Área de Obras de la Diputación.

La actuación, ejecutada por la empresa Contratas y Obras San Gregorio, S.A, se enmarca en el compromiso de la Diputación de seguir mejorando la red de carreteras de su titularidad y ofrecer unas comunicaciones más seguras, cómodas y eficientes a los vecinos de la provincia. Durante la visita, Faúndez resaltó la importancia de las obras ejecutadas para los vecinos y los Ayuntamientos de Cerecinos del Carrizal y Aspariegos, ya que la carretera presentaba un importante deterioro por la "fatiga" del paso de los años y por las condiciones del terreno. En este punto, remarcó que la carretera presentaba una anchura media de cuatro metros, que calificó de "impropia" para una carretera de la Diputación, al margen de que la vía "prácticamente era un blandón continuo" y de que presentaba problemas de evacuación del agua de lluvia.

Ante estos problemas, la Diputación decidió redactar un proyecto en lugar de ejecutar las obras con cargo al contrato de conservación de carreteras de la red provincial, lo que ha permitido acometer una renovación integral de la vía, que tiene una extensión de 5,5 kilómetros, de los que 1,2 se corresponden con tramos urbanos. Tras la ejecución de los trabajos previstos, la carretera ha pasado a contar con una anchura de 5,50 metros de calzada, a los que hay que sumar 0,60 más de arcén en ambos laterales,

Por tanto, las obras han permitido transformar la carretera provincial mediante la ampliación de la plataforma, dotándola de una nueva estructura de firme formada por dos capas de mezcla bituminosa en caliente, además de arcenes laterales de al menos 60 centímetros que mejoran la seguridad de los vehículos. Además, ha sido necesario reparar previamente los defectos estructurales existentes mediante el saneo de las zonas más deterioradas y la ejecución de cuñas de hormigón de un metro de anchura a ambos lados de la calzada, reforzando así toda la plataforma.

En las travesías de Cerecinos del Carrizal y Aspariegos también se ha renovado el pavimento mediante el fresado de los entronques con las calles y de las zonas próximas a los bordillos, extendiendo posteriormente una nueva capa de mezcla bituminosa que mejora la comodidad y seguridad de la circulación.

Modernización del sistema de drenaje

Uno de los aspectos más importantes de la actuación ha sido la completa modernización del sistema de drenaje. En este sentido, se han limpiado y sustituido las obras de drenaje transversal existentes, perfilando nuevas cunetas para facilitar la evacuación de las aguas pluviales hacia los puntos naturales de desagüe.

Del mismo modo, se han revestido con hormigón distintos tramos de cuneta y se han ejecutado rígolas, especialmente en zonas urbanas y en el entorno del cementerio de Aspariegos, donde existían importantes problemas de escorrentía. La actuación se ha completado con la renovación integral de toda la señalización horizontal y vertical, el balizamiento de la carretera, la instalación de nuevas barreras de seguridad y la mejora de la visibilidad en el acceso al puente situado en Cerecinos del Carrizal, mediante la limpieza de vegetación y arbolado en los taludes.

Autoridades y técnicos intercambian impresiones sobre el resultado de las obras. / Victor Garrido

Entre las principales unidades ejecutadas destacan 4.430 toneladas de aglomerado; 220 toneladas de betún asfáltico; 8.600 metros de desbroce y limpieza de márgenes; 1.400 metros cuadrados de saneo de blandones; 1.600 metros cúbicos de hormigón para la ampliación de la calzada; 8.900 metros cuadrados de fresado del firme; 4.200 metros cuadrados de geo compuesto para el refuerzo estructural del pavimento; 110 metros de nuevas obras de drenaje transversal; 600 metros cuadrados de cunetas revestidas de hormigón; 62 metros lineales de pasos salvacunetas en caminos públicos; 15.000 metros lineales de marcas viales; 120 metros cuadrados de pintura para cebreados y refuerzo de la señalización horizontal; 575 metros de barreras metálicas de seguridad; 105 señales verticales, 10 hitos kilométricos; 2 espejos de seguridad, y 10 metros cuadrados de paneles informativos.

En la visita a las obras, el alcalde de Cerecinos del Carrizal destacó el esfuerzo realizado por la Diputación para ejecutar unas obras "muy demandadas por los vecinos", que no solo han permitido renovar la carretera ya que también han servido para mejorar la seguridad en la travesía del municipio, que calificó de "muy peligrosa" por la abundante vegetación y "unas curvas muy marcadas".

Una vez concluidas las obras en la carretera, la Diputación de Zamora incorpora a la red provincial una carretera completamente renovada que ofrece mayores niveles de seguridad, comodidad y durabilidad, mejorando la conexión entre Cerecinos del Carrizal y Aspariegos y reforzando la movilidad de los vecinos, de las explotaciones agrícolas y ganaderas y de todos los usuarios que diariamente utilizan esta vía. En la misma línea, la alcaldesa de Aspariegos agradeció a la Diputación la ejecución de un proyecto que "ya es una realidad" y que ha permitido mejorar la seguridad en una carretera que precisaba un arreglo integral.