Fuego
Los bomberos evitan que un incendio se propague a varias naves agrícolas en Villalpando
Los bomberos de Tierra de Campos han sofocado un incendio, declarado a las 5 de la madrugada en la zona de "los huerticos" en Villalpando
A.B.G.
Los Bomberos de Tierra de Campos intervinieron durante la madrugada de este martes en un incendio declarado en una finca situada en la zona conocida como Los Huerticos, en el término municipal de Villalpando.
El aviso se recibió alrededor de las 05.00 horas a través del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León, que alertó inicialmente de un incendio en una nave.
A su llegada al lugar, los efectivos comprobaron que las llamas, de causa desconocida, afectaban a los alrededores de unas naves semiabandonadas donde se acumulaba numerosa vegetación seca. La presencia de vegetación seca generaba un elevado riesgo de propagación hacia varias naves agrícolas cercanas.
La rápida intervención de los bomberos ha permitido sofocar el incendio sin mayores consecuencias.
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