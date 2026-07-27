Zamora suma 11 proyectos de plantas de biogás que alcanzan la "fase administrativa" ante la Junta

Con la planta de biogás proyectada en Granja de Moreruela, la provincia suma 11 instalaciones que alcanzan la "fase administrativa" de las 17 que, en la actualidad, tramita la Junta de Castilla y León. Así lo ha expuesto la Federación Zamora en Pie que ha alertado sobre el proyecto de la planta de biogás que se pretende poner en marcha en Granja de Moreruela y que ahora se somete a información pública, instalación que recibiría diferentes tipos de excrementos animales, además de una extensa relación de residuos entre los que figuran lodos de fosas sépticas, aceites, grasas y subproductos animales no destinados al consumo humano.

Zamora en Pie ha recordado que, tal y como ha explicado el delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada, existen más de 40 plantas proyectadas en la provincia de Zamora y advierte de las dimensiones que está alcanzando el desarrollo de esta industria. En concreto, la instalación prevista en Granja de Moreruela tendría capacidad para gestionar 161.000 toneladas de residuos al año, una cantidad que elevaría hasta 1.893.000 toneladas anuales la capacidad conjunta de los proyectos que ya han salido a información pública.

La Federación también ha denunciado que la provincia de Zamora corre el riesgo de convertirse en el destino de residuos generados en otros territorios y rechaza un modelo que, a su juicio, amenaza el medio rural y la calidad de vida de sus habitantes. “A lo que no quiere nadie en ninguna parte le están buscando sitio en un vertedero al que pondrán de nombre Zamora”, asegura Zamora en Pie

Ante esta situación, el colectivo anima a la ciudadanía a informarse, difundir el contenido de los proyectos, incorporarse a alguna de las asociaciones integradas en la Federación y colaborar económicamente con sus actividades, a la vez que señala que estas aportaciones permiten impartir charlas, desarrollar campañas informativas y respaldar las acciones legales emprendidas contra las instalaciones.