El Pleno de Puebla de Sanabria rechaza dos recursos contra la adjudicación del camping

El alcalde de Puebla, José Fernández Blanco, cerró el pleno ordinario de este lunes “solidarizándonos con la gente que está sufriendo en los incendios y que no ocurra nada” con el respaldo de los concejales y del público asistente.

La sesión arrancó con una moción de urgencia para dirimir los dos recursos presentados por la adjudicación del contrato de servicios del camping Isla de Puebla. Ambos recursos fueron rechazados con 5 votos a favor, PSOE, PP y concejala no adscrita, y 2 abstenciones de Futuro.

El primer recurso estimaba una baja temeraria en la oferta económica de la adjudicataria, que fue desestimada, ya que “no se aprecia” esa baja en palabras del alcalde. El Grupo Futuro se abstuvo pero considera que la persona que se hará cargo “ya tuvo el camping y tiene experiencia”. La segunda reclamación era porque la oferta no aparecía entre las propuestas presentadas al no ser remitida desde la Plataforma de Contratación del Estado.

Todos los grupos aprobaron el convenio de alquiler del edificio del Museo de Gigantes y Cabezudos con la Sociedad Católica Obrera, punto tercero del día. La adjudicación del contrato de recogida de basuras, cuyo concurso quedó desierto, pasará al procedimiento de negociado con 4 votos a favor del PSOE y no adscrito, y tres abstenciones de Futuro y PP. Se aprobó el calendario de fiestas laborales de 2027.

El concejal del PP, Alfonso Martín Santos, abrió el turno de preguntas con el retraso en la ejecución de las obras de la plaza del Barrio Varela, que el alcalde achacó a “que no se aprobó el presupuesto” de 2026, aunque el portavoz de Futuro recordó que la obra estaba aprobada anteriormente, precisamente en el presupuesto anterior prorrogado. El alcalde entonces apuntó a la falta de acuerdo de vecinos y que “tenemos que definir la obra porque no sabemos los queremos hacer”. La propuesta del equipo de Gobierno “reunirnos y definir lo que queremos”.

La segunda pregunta se centró en la situación de la solicitud de la concentración parcelaria en Ungilde. En espera según el alcalde y más condicionada a una concentración parcelaria por lo privado que por la vía pública “que llevamos 20 años solicitándola”. El alcalde señaló que priman las unidades agrarias frente “a otras cosas como viveros y plantaciones”. Fernández afirmó que la concentración “es una fórmula interesante de lucha contra incendios”. En este sentido añadió que es más fácil hacer la limpieza de la interface entre el bosque y los pueblos.

La concejala independiente, María Martínez Santiago, abordó el problema de tarjetas y estacionamiento de residentes en la zona del casco histórico, ocupadas por otros usuarios no residentes, y la viabilidad de instalar algún lector de matrículas. El portavoz del PSOE, Pedro Castronuño Manrique, adelantó “a corto plazo hay que dar una vuelta a esos accesos, restringiendo el acceso” solo a residentes y alojamientos. El alcalde señaló que “no veo el problema. Todos los días debajo del colegio de las monjas hay sitio para aparcar” extremo que negó la concejala.

Sobre la aplicación de la ordenanza de limpieza de solares por la que preguntó Martínez, la contestación fue “estamos con el Plan de Prevención de Incendios en manos de la Diputación”, además “seguimos enviando cartas a los propietarios” de los terrenos, aunque “es difícil localizar a los titulares. Además, está en marcha la labor de las cuadrillas de limpieza de la Diputación.

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A preguntas del portavoz de Futuro, José Ignacio Alonso de Prada, sobre el estado de aprobación del nuevo Plan de Normas Urbanísticas, la contestación del equipo de Gobierno fue “caducidad del expediente” por la Dirección General. “El empeño nuestro es que se apruebe y el empeño vuestro es que no se apruebe” afirmó el alcalde. Prada, el portavoz de Futuro recordó la moción presentada hace dos años para que devolviera el expediente urbanístico al Ayuntamiento se abrirá un plazo de alegaciones y se incluyeran en el nuevo documento de manera consensuada.