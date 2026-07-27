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Una mujer de 50 años, herida por el impacto del airbag en la travesía de Valcabado

Un coche chocó contra otro vehículo que estaba estacionado

Ambulancia de emergencias sanitarias.

Ambulancia de emergencias sanitarias. / JCYL

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A. A.

Poco antes de las cinco y media de la tarde, Valcabado ha registrado un accidente en su travesía, en la carretera ZA-P-2311. El Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León ha recibido una llamada de teléfono a las 17:24 horas alertando de la colisión entre dos vehículos junto al cementerio. Uno de los coches implicados estaba estacionado y, como consecuencia del impacto, ha resultado herida una mujer de unos 50 años por el impacto del airbag en la cara, consciente. El 1-1-2 ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar de los hechos.

El municipio también ha registrado hoy un incendio en una vivienda en el que, por fortuna, solo ha habido que lamentar daños materiales.

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