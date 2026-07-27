Medios de Zamora acuden a la extinción de un incendio en Portugal, a escasa distancia de la frontera con Aliste
La columna de humo es visible desde varios pueblos alistanos
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Medios del operativo de la Junta en Zamora participan en la extinción del incendio declarado en Deilao, en la zona de Braganza en Portugal, muy cerca de la frontera zamorana por la comarca de Aliste, frente a Riomanzanas. El fuego ha comenzado pasadas las 12 del mediodía y desde Portugal se han desplazado unos 70bomberos forestales, casi una veintena de medios terrestres y cinco aeronaves.
La gran columna de humo es visible desde una parte de una comarca de Aliste, concretamente desde Nuez que se sitúa a unos 7 kilómetros,
Zamora apoya la extinción de este fuego con el desplazamiento del helicóptero de Rosinos, una autobomba, una cuadrilla y un Agente Medioambiental por el momento.
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