"Maestra, ¡que te matas!" se alza con el III Premio Memoria Escolar Rural de Ceadea

El jurado del Premio Memoria Escolar Rural, presidido por el profesor José Ignacio Monteagudo Robledo, ha publicado el fallo de la tercera edición de este certamen, organizado por el Ayuntamiento de Fonfría y el Observatorio Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca, que tiene como objetivo principal recuperar y preservar los distintos testimonios de maestros y estudiantes de las escuelas rurales de la península ibérica.

Esta edición de los premios ha vuelto a contar con el respaldo y la ayuda de la Diputación de Zamora, la Fundación Fomento España, la UNED de Zamora junto con otras entidades culturales de España y de la vecina región portuguesa de Trás-os-Montes. Asimismo, debido a la gran riqueza de los relatos presentados, el jurado ha decidido otorgar seis menciones honoríficas, junto a los tres galardones que forman parte de esta tercera edición.

El primer premio, dotado con 1000 euros, ha recaído en la obra "Maestra, ¡que te matas!", de la autora María Luisa García Rodríguez, y en esta ha ofrecido un análisis sobre la implantación de las directrices educativas del franquismo y la transición en las aulas rurales de Salamanca. El segundo premio ha sido concedido a la obra "Desde mi mirada" de la autora María José Curto, por rescatar en su obra de forma íntima y afectuosa los recuerdos de la niñez en el entorno escolar de la comarca de Aliste.

El tercer premio ha recaído sobre el relato "Mi primer día de la escuela", del autor Jovita Álvarez del Río y su espectacular reconstrucción memorialista de las vivencias en las escuelas rurales y su entorno socioeducativo. Además, no solo se entregarán estos tres premios, sino que también se otorgarán seis menciones honoríficas a los relatos de Antonio l. Casas Muga, de Carmen Ramos García, a la obra de Carla Redondo Casas, al relato de Manuel B. Ulloa Díaz, autor de la zona de Ourense, y a los autores María João Seixas y Antonio de Jesús Fernandes do Vale, ambos de Portugal.

Además, la veintena de relatos que han sido admitidos para que formasen parte de este concurso se encuentran en un proceso de edición para elaborar un volumen colectivo que se presentará el próximo 23 de agosto en Ceada, localidad de la que era el autor de la conocida "Enciclopedia Álvarez", Antonio Álvarez. Destacar que, como ya pasó en 2024 y 2025, este acto se celebrará en la Casa del Maestro Museo Antonio Álvarez y el libro que se está desarrollando contará tanto con edición física como digital, pudiéndose descargar desde la web "laenciclopediaalvarez.com" o bien desde las páginas de todos los colaboradores.

Por último, el jurado de esta entrega de premios ha estado compuesto por las siguientes personas: el profesor Monteagudo, docente en la Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Brasil), por Eva Belén Carro Carvajal, responsable del área de didáctica del Museo Etnográfico de Castilla y León, Alicia Álvarez Fernández, profesora del CEIP Virgen de la Salud de Alcañices, Pablo Pérez Sanabria, representante de la Plataforma en Defensa de la Arquitectura Tradicional de Aliste, y por José Delgado, director del Centro Asociado de la UNED de Zamora.