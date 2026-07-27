La jornada sobre recuperación del barrio de bodegas de Guarrate corrobora el interés por el patrimonio subterráneo

"Un cubillo salva una bodega”. Alfredo Sanz Sanza repite esta máxima allá por donde va, sabedor de que la conservación de la actividad vinatera, por pequeña que sea, evita el abandono de las cavas y con ello su condena a la ruina. Y así lo transmitió el arquitecto burgalés especializado en arquitectura tradicional durante la charla en Guarrate, en el contexto de la segunda jornada de recuperación del barrio de bodegas.

Alrededor de setenta personas, la mayoría vecinos del pueblo de La Guareña, también sumilleres, viticultores y bodegueros o representantes de la Ruta del Vino de Cigales, se unieron a esta jornada impulsada por un joven enólogo, David Rodríguez Coco, con el apoyo del Ayuntamiento y la Asociación Cultural Trambasaguas.

Jornada sobre las bodegas en Guarrate / Nerea Sáez @lamiradarural

Alfredo Sanz destacó el gesto del pueblo zamorano sensibilizado con su patrimonio subterráneo como “un ejemplo a seguir” y definió tres conceptos: conocer, conservar y disfrutar, para evitar el abandono de un legado como son las bodegas, nacido del esfuerzo de generaciones y generaciones.

La iniciativa ha comenzado con la elaboración de un censo -74 bodegas más una tuda-, un punto de partida que puede continuar con “pequeñas acciones” propuestas por el arquitecto como el desbroce del barrio de las bodegas o el cuidado del ornato con gestos como el recubrimiento de los contenedores en madera para mejorar la imagen exterior.

Jornada sobre las bodegas en Guarrate / Nerea Sáez @lamiradarural

“Cuando una bodega está vacía es cuando comienza el deterioro” destacó San Sanza en la charla informativa, donde algunos propietarios buscaron asesoramiento para mejorar sus construcciones. Una prueba de la sensibilidad e interés por este proyecto de recuperación del barrio de bodegas es la respuesta a la encuesta lanzada para conocer la situación de las construcciones subterráneas. “Han respondido alrededor de 45, con hay 6 bodegas cerradas y dos en ruina” revela David Rodríguez Coco, que pasará a ser una porque el propio enólogo ha comprado una que está reconstruyendo. “Si nos ponemos serios, estamos a tiempo de salvar varias bodegas”.

La jornada incluyó una cata con la participación de tres bodegas subterráneas que elaboran vinos: Luis Medina (Toro), Bodega Jarreño (Moraleja del Vino) y Bodega Tovar (Trigueros del Valle, en Valladolid).

Nerea Sáez

El proyecto de Guarrate tiene a la vista nuevas iniciativas como una jornada de conservación y limpieza de la zona de las bodegas, que no se ha librado de los grafitis. Además, el día 8 de agosto se ha programado un evento conjunto con la Quesería La Antigua de Fuentesaúco, que incluye visita a la industria saucana para continuar con la visita al barrio de bodegas seguida de una cata de vinos y quesos.

Y como complemento a todo ello, David Rodríguez y Nerea Sáez (creadora del audiovisual “La mirada rural”) desarrollan un proyecto de recuperación de la memoria de las bodegas en Guarrate a través de entrevistas a personas mayores. “Intentamos que no se pierdan palabras, nombres o la forma de hacer el vino de la mayor de la gente mayor que lo ha vivido”.

“Nuestro objetivo es velar todos juntos por un patrimonio característico de Guarrate y generar ilusión para que no se pierda ni termine en la ruina”.