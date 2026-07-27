Isabel Blanco destaca el proyecto de Reolum en Monfarracinos: en marcha el polígono industrial

La vicepresidenta segunda ha mantenido un encuentro de trabajo en Valladolid con el presidente de Reolum, Fernando Muñoz, y el director de Desarrollo y Tramitación de la empresa, José Ramón Agüero.

Isabel Blanco ha querido conocer de primera mano la cartera de proyectos que Reolum tiene en Castilla y León, y que plantea una inversión de 2.850 millones de euros en la Comunidad.

Actualmente, Reolum tiene proyectos en diferentes fases de ejecución en La Robla y Villadangos, en León, Monfarracinos, en Zamora, donde está proyectado el polígono industrial Zamora Norte y en un futuro también en Miranda de Ebro, Burgos.

La vicepresidenta segunda ha destacado la importante creación de empleo que supondrán estos proyectos, en torno a los 700 puestos de trabajo directos repartidos por las diferentes plantas, y la importancia también de atraer a otras grandes empresas a Castilla y León fruto de ese desarrollo de suelo industrial en estos puntos de la Comunidad.

Estos proyectos suponen, además, un instrumento fundamental para fijar población en el territorio, por lo que es esencial que desde las administraciones se ayude a simplificar trámites, agilizar la gestión y, en definitiva, facilitar todo lo posible que grandes empresas como Reolum puedan instalarse en Castilla y León.