El grupo de Teatro San Roque de Muga de Sayago celebra su décimo aniversario

El grupo de Teatro San Roque de Muga de Sayago cumple diez años y sus miembros han preparado para celebrarlo una comedia que tiene como título "Los trillizos de Socorro". La obra la representarán el próximo 14 de agosto a las 20.00 horas en el salón de actos del instituto José Luis Gutiérrez.

Todos los actores son vecinos de Muga y su edad está comprendida entre los 65 y los 80 años. Hace unos tres años, se incorporaron otros dos nuevos actores que se acababan de jubilar y el año pasado trabajaron también con ellos dos jóvenes. La encargada de dirigirlos es Teresa Martín, reconociendo el duro trabajo y el compromiso que tiene realizar una representación: "Cuando lleguemos a las fiestas y salga bien la representación, nos sentiremos orgullosos de haberlo conseguido, olvidando todas las dificultades del proceso".

Por eso esta actividad es tan importante, porque es una iniciativa de los propios actores y que realizan gracias al apoyo del Ayuntamiento. Además, representan un importante sentimiento de arraigo y de dinamización cultural que hace que este pequeño municipio de Sayago sea todo un ejemplo de convivencia y participación ciudadana.

Este grupo de actores aficionados comenzó su andadura en el año 2015 con la representación de "El zapatero filósofo", en las instalaciones del club de jubilados. A esta primera actuación solo acudieron las familias y los más mayores del pueblo, que disfrutaron mucho de la obra, lo que a posteriori le sirvió a este grupo como una fuerte motivación. Por eso, decidieron volver a subirse al escenario el año siguiente y con "Novios de Internet". Ante el gran éxito que tuvo entre el público, decidieron poner sobre las tablas la obra "Echar a la comedia" en las fiestas patronales de agosto.

Actuar en la Plaza Mayor del pueblo conllevaba al grupo ciertas dificultades, por lo que decidieron buscar nuevos emplazamientos sin perder nunca la ilusión ni las ganas de acercar a sus vecinos comedias con las que desatar las risas del público. Pero no siempre es fácil encontrar obras de este estilo, y para conseguirlo, han intercambiado textos con otros grupos teatrales de la provincia y han acercado sus obras a distintos pueblos de la zona.