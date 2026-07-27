Cuarta ola de calor en Zamora: Alerta por riesgo de incendios para despedir el mes de julio

Nueva alerta por riesgo de incendios forestales en Zamora y todo el conjunto de Castilla y León como consecuencia de la ola de calor. Las predicciones más actualizadas para los días del 28, 29, 30 y 31 de julio indican un cambio desfavorable en cuanto al peligro de incendios forestales. Se posicionará sobre la comunidad una dorsal anticiclónica con altas presiones que hará aumentar las temperaturas, (36 a 39 ºC las máximas) y bajar las humedades relativas (mínimas inferiores al 10 %).

Se esperan vientos medios máximos y rachas con intensidades de 20-35 km/h y 35-45 km/h respectivamente. En Castilla y León, el índice de peligro de incendios forestales, según AEMET, en los días reseñados estará entre muy alto y extremo. El viernes 31 se prevén episodios de tormentas por la zona norte de la comunidad.

A ello se suma la disponibilidad de combustible, aunque con cierta mejoría por las recuperaciones nocturnas y precipitaciones localizadas de los últimos días, pero con estrés acumulado por las tres olas de calor que se han tenido durante la campaña.

De acuerdo con los índices relacionados con el peligro de incendios forestales manejados tanto por la propia AEMET como por el Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla y León, este episodio mantendrá la probabilidad de ignición y de la capacidad de propagación del incendio en niveles altos, lo que incrementa el peligro. Ello obliga a adoptar medidas como la regulación de las actividades que conllevan mayor riesgo de incendios.

Ante esta situación, el director general de prevención y extinción de incendios forestales resuelve declarar situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios en la Comunidad Autónoma de Castilla y León para los días 28, 29, 30 y 31 de julio de 2026.

Medidas preventivas desde el 28 de julio

• Prohibición de encender fuego en el monte en todo tipo de espacios abiertos, así como en zonas recreativas y de acampada, incluso en las zonas habilitadas para ello.

• Prohibición del uso de barbacoas en espacios abiertos, incluyendo aquellas autorizadas.

• Suspensión de todas las autorizaciones para el uso del fuego que se hayan otorgado.

• Prohibición de la introducción y uso de material pirotécnico y suspensión de las autorizaciones para el lanzamiento de cohetes o artefactos de cualquier clase que contengan fuego.

• Prohibición del uso de maquinaria en el monte y la franja de 400 m que lo circunda, cuyo funcionamiento habitual genere fuego, deflagración, chispas o descargas eléctricas, tales como sopletes, soldadores, radiales, etc. Se exceptúa de esta prohibición el uso de maquinaria en actuaciones de emergencia e interés general, destinadas a la reparación urgente de infraestructuras públicas, servicios de energía eléctrica, gas natural, telecomunicaciones, etc. siempre y cuando éstas hayan sido comunicadas a los Servicios Territoriales de Medio Ambiente y se realicen conforme a las medidas establecidas por éstos, o aquellas otras en que expresamente haya sido autorizado su uso o que resulten necesarias para la extinción del incendio. Las empresas extremarán la precaución, contando con los medios necesarios para abordar la extinción de cualquier conato de incendio que se pudiera producir a consecuencia de su actividad.

• Además de las medidas antedichas, se establece la siguiente medida preventiva complementaria:

Se prohíbe el uso de maquinaria autopropulsada agrícola y forestal en monte y en los terrenos agrícolas situados a menos de 400 metros de terreno forestal, incluyendo la cosecha y el empacado de forraje o cereal, en terrenos de secano, o el uso de skidders, procesadoras y desbrozadoras, en las horas más desfavorables del día, comprendidas entre las 13:00 y las 20:00 horas.