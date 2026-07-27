Controlado el incendio de Rábano de Aliste, provocado por el golpeo del peine de una cosechadora contra una piedra

El incendio forestal de Rábano de Aliste se ha declarado oficialmente controlado a las 10.30 horas de hoy y tras calcinar 167,9 hectáreas de superficie arbolada en el que ya es el incendio forestal más grande del verano en Zamora. En las próximas horas podría darse por extinguido.

El fuego comenzó sobre las 19.34 horas del pasado miércoles, 22 de julio, en una parcela que se estaba cosechando y por cuyos hechos hay una persona investigada, como confirmó la Guardia Civil. Un incendio, como ha podido saber este diario, provocado por el golpeo del peine de la máquina cosechadora con una gran piedra, generando esquirlas incandescentes.

Momento del inicio del fuego de Rábano de Aliste / LOZ

Tras el inicio del fuego un agente medioambiental se personó en el punto de inicio, se fotografió la máquina que originó el incendio, se dio la orden de que los buldozer no intervinieran en esa zona y se averiguó el nombre del propietario, datos más que suficientes para realizar un informe de investigación. Rápidamente se continuó con las labores de extinción para después elaborar el informe, llevado a cabo por 2 Agentes Medioambientales y un Técnico BIIF.

Esta vez la investigación fue fácil y rápida ya que también se contó con la colaboración ciudadana, que en estos casos es de gran ayuda.

Imagen del Copernicus sobre el incendio de Rábano de Aliste / LOZ

En cuanto a la superficie calcinada por el incendio, la misma madrugada del 22 al 23 de julio, se determinó que esa superficie ascendía a unas 180 hectáreas. Estos datos se consiguieron gracias a los localizadores GPS que tienen los buldozer, siguiendo el rastro que dejan cuando perimetran el incendio.

Al día siguiente y a plena luz del día y cuando se recorrió a pie el perímetro se comprobó que esa superficie era algo más reducida, 167, 9 hectáreas, tal y como también corroboró el satélite europeo Sentinel-2 del programa Copernicus, que entre otras misiones tiene la de ayudar a seguir incendios forestales, inundaciones o erupciones volcánicas.

Si bien el incendio forestal de Rábano de Aliste, que se llegó a declarar de nivel de riesgo 2 y llegó hasta las mismas puertas del pueblo (a 500 metros del casco urbano), queda mucho verano por delante y son insistentes los llamamientos a la precaución y el cumplimiento de las normas en situaciones de alerta meteorológica para evitar situaciones de riesgo.

La Península Ibérica se enfrenta a una nueva ola de extremo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de una nueva subida de los termómetros que podría desembocar en la cuarta ola de calor del verano. El aumento del calor y la escasez de precipitaciones disparan el riesgo de incendios por lo que se apela a extremar las precauciones.