La cocina de una casa de Valcabado, reducida a cenizas tras el incendio en su campana extractora
Bomberos de la Diputación de Zamora han frenado el avance de las llamas
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A. A.
Intervención de los Bomberos de la Diputación de Zamora en Valcabado. Una dotación de bomberos del Parque Zona Centro ha actuado este lunes al mediodía para extinguir el incendio declarado en la cocina de una vivienda de Valcabado.
El fuego, originado en la campana extractora, se propagó al mobiliario de la cocina, aunque la rápida actuación de los efectivos evitó que las llamas alcanzaran el resto de la vivienda. Afortunadamente, no se han registrado daños personales. Tras extinguir el incendio, los bomberos han procedido a ventilar el inmueble.
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