Un calle en honor a Santiago y una cena en su día en Corrales del Vino
Los vecinos de la calle que rinde homenaje al santo apóstol mantienen viva la tradición de celebrar una tarde de convivencia y diversión
E. V.
Los vecinos de la calle Santiago en Corrales del Vino viven el día del santo apóstol como una auténtica fiesta. Y lo hacen con una cena comunal de encuentro, conocimiento y comunicación abierto a todos, vecinos y amistades.
Una tradición que los vecinos vienen manteniendo en los últimos años y que en este 2026 no podía ser menor. Más de una treintena de personas se congregaron en una calle previamente cerrada al tráfico para festejar la fiesta "de traje", reunión en la que reunión donde los invitados llevan comida, bebida o botanas. Cada familia aportó su granito de arena en forma de exquisitos platos caseros y postres en una tarde amenizada al ritmo de la música de la vecina Elena Muñoz y su hijo Daniel.
Unas fiestas que, tal y como apuntan los propios vecinos, propician el encuentro y la comunidad y que son "cada vez más necesarias en estos tiempos de individualismo exacerbado" para recuperar el sentido del apoyo y la colaboración mutua.
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