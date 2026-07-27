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La asociación de jubilados de San Bento celebra por todo lo alto la festividad de sus patrones

Disfrutan de una jornada marcada por la convivencia, la devoción y la alegría honrando a San Joaquín y santa Ana

La asociación de jubilados de Venialbo honran a San joaquín y Santa Ana

La asociación de jubilados de Venialbo honran a San joaquín y Santa Ana

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La asociación de jubilados de Venialbo honran a San joaquín y Santa Ana / Cedidas

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Alejandro Escolano

La asociación de jubilados de San Bento celebra por todo lo alto la festividad de sus patrones. Los actos conmemorativos celebrados para honrar a San Joaquín y Santa Ana comenzaron con una solemne eucaristía. Esta misa ha sido celebrada por el cura Arístides y contó además con la presencia del coro parroquial.

Uno de los momentos más importantes tuvo lugar cuando la junta directiva de la asociación decidió homenajear al socio Francisco Carrillo, en reconocimiento por haber pasado ya el umbral de edad de 85 años.

Pero todas estas celebraciones no acabaron aquí, una vez finalizado este acto, tuvo lugar una celebración en el exterior que consistió en un baile popular amenizado por la orquesta Solera y que además contó con unos aperitivos. A la hora de comer los festejos se trasladaron al salón de usos múltiples municipal con una comida al cargo del catering Mateos, perteneciente a Corrales.

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Finalmente, estos festejos continuaron y acabaron por la tarde, cuando se celebró una sesión de baile para todos los asistentes que finalizó cuando el cuerpo no aguantó más, mostrando el gran compromiso y la gran alegría con la que esta fiesta se ha celebrado.

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