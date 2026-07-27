Apunta esta fecha: la orquesta Panorama actúa el 19 de agosto en La Raya

La Raya de España (comarca de Aliste) y Portugal (región de Tras so Montes y Alto Douro) volverá a contar este verano con un concierto gratuito de la orquesta Panorama, de la que es propietario actualmente Esteban Piñerio “Basty” , alistano de adopción, que además es el dueño de “La Misión”, “Panorama City” y “París de Noia”.

La cita sera el día 19 de agosto, a las 23.00 horas, en las fiestas en honor a “Santa Bárbara” de Malhadas, una freguesía perteneciente al concelho de Miranda do Douro y cercana a Moveros de Aliste donde Panorama llegará con su gira “Time Tour 2026” en un verano donde está arrasando por toda España: en este mes de julio ha tenido 27 actuaciones.

Los festejos en los que suelen participar muchos alistanos darán comienzo el 8 de agosto y el día 14 será la fiesta de la mocedad con la actuación de Cubanitos y los DJ OnFire y Ayanna Ferraz. El 15 tendrá lugar el peditorio con los Pauliteiros. El día 16 sardinada para todo el pueblo y festival de folclore con Comcordas com Arte, Rancho Folclórico de Oliveira Santa María y Pauliteiros y Pauliteiras de Malhadas. Los platos fuertes comenzarán el 17 de agosto con el grupo musical NV3 y el 18 con Quina Barreiros y el DJ Ldeeper.

Día grande el 19 de agosto donde se honrará con misa por la mañana a Santa Bárbara y por la noche, de 23.00 a 3.00 horas, actuación de la orquesta Panorama. Desde Aliste se podrá acceder bien por la carretera de “Tres Marras” desde Alcañices o cogiendo en el “Cruce de Ceadea” de la N-122 la carretera que va a Moveros y Constantim.

Uno de los grandes atractivos de Panorama sigue siendo su delantera liderada por los cantantes Lito Garrido, Cibrian Insúa Arufe, Mario Álvarez (Ganador de Operación Triunfo en 2009), Diego Moreira Villanueva, María Jordan y Arixa Ruana.

Hasta tierras rayanas se desplazará un equipo humano compuesto por 33 personas, de ellos 20 artistas (10 músicos, 5 cantantes y 5 bailarines). La que comenzó el 25 de diciembre de 1988 en El Rosal con una sola furgoneta Mercedes 406 y un equipo de sonido de 500 vatios, cuenta ahora con 5 trailers y un micro-bus y uno de los montajes de sonido y luces más espectaculares de España sobre un escenario con un frontal de 67 metros.

Basty Piñero, propietario de Panorama, se muestra ilusionado: “Nos hace mucha ilusión que la orquesta actúe en Malhadas y más sabiendo que allí va a haber mucha gente de Aliste”.