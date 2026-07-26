Villalpando será la sede del Congreso Nacional de Toro de Cajón en 2027

Villalpando recogerá el testigo de la localidad madrileña de Villaconejos para celebrar la cuarta edición del Congreso Nacional de Toro de Cajón. Será el próximo año 2027 cuando la provincia de Zamora acoja por primera vez la celebración de esta cita que cada año reúne a miles de aficionados de toda España, lo que supondrá un importante impulso para la villa, la comarca de Tierra de Campos y el conjunto del mapa provincial.

Esta cuarta edición llegará a Villalpando para reunir durante un fin de semana a asociaciones de toda España en torno a las tradicionales sueltas de toros desde cajón, acompañadas de una programación musical, cultural y de ocio para todos los públicos.

Conscientes de ello, la Asociación Cultural Taurina Astauvi y el Ayuntamiento de Villalpando llevan meses trabajando de forma conjunta en la planificación del evento, coordinando aspectos como la infraestructura, la programación, la búsqueda de patrocinadores y la organización general. Un trabajo que ha fructificado con la presentación del cartel oficial que agrupa los principales atractivos y elementos más representativos de la historia y esencia de la villa.

De fondo destaca la Puerta Villa, monumento más emblemático del municipio y símbolo del orgullo de todos los villalpandinos, y la Plaza Mayor, representada con su característico albero, el coso donde se lidiarán los toros protagonistas del congreso y auténtico corazón de la localidad. Ya en primer plano, el cajón de Astauvi -elemento indispensable en este festejo y seña de identidad de la asociación- y el toro "Bizarro", ejemplar de la ganadería Jandilla que fue el XVII Toro de la Juventud de Asatauvi en 2025, completan el conjunto.

Cartel Congreso Nacional del Toro de Cajón 2027 en Villalpando. / Cedida

Todo el cartel se envuelve en una gama de tonos azules, un guiño a la profunda devoción de Villalpando por la Purísima Concepción, una de las señas de identidad más arraigadas del municipio.

Durante la presentación, Astauvi y el consistorio han reivindicado el objetivo compartido de ofrecer un congreso a la altura de un acontecimiento que situará a Villalpando en el centro del panorama nacional del festejo popular.

Más allá de su atractivo festivo, el congreso constituye un espacio de encuentro en el que asociaciones de diferentes puntos del país comparten sus costumbres, tradiciones y su forma de vivir la afición, enriqueciendo el evento y fortaleciendo los lazos entre los aficionados.