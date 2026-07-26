Tábara limita el uso del agua potable para consumo e higiene personal

El Ayuntamiento de Tábara ha decidido prohibir el uso del agua potable proveniente de la red general de abastecimiento domiciliario para actividades o prácticas que no sean las relacionadas con el uso humano, consumo e higiene personal, ante las fuertes y continuas olas de calor y también al detectarse un uso inapropiado que puede acarrear graves problemas y consecuencias no deseadas en el servicio durante la época estival.

La Villa de Tábara duplicará su población en el mes de agosto, pudiendo acercarse a los 2.000 usuarios del servicio con el regreso de los emigrantes y sus descendientes durante las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Asunción. Ello supondrá un consumo más elevado en una época en la que los acuíferos también pueden flojear por la sequía y la falta de lluvias.

Con vistas a prevenir riesgos e intentar en la medida de lo posible garantizar el suministro, el alcalde, Antonio Juárez, ha trasmitido a los vecinos mediante un bando oficial y urgente que “se prohíbe el uso del agua potable para regar huertos, jardines privados que no cuenten con programador operativo y eficaz, lavar coches, refrescar fachadas y patios, y el llenado de piscinas privadas que no cuenten con sistemas de depuración”.

Señala la Corporación Municipal que “el uso del agua potable de forma racional tiene que ser responsabilidad de todos”, algo en lo que coinciden prácticamente por unanimidad los ediles y los vecinos porque “todos sabemos que el agua no es un bien infinito y no lo podemos malgastar en usos que son prescindibles y poner en riesgo otros servicios imprescindibles como es el disponer de agua las 24 horas del día para beber, comer, ducharse o poner la lavadora”.

Tábara vivió en el verano del 2022 la tragedia de los incendios forestales que llegaron a acercarse y amenazar al propio casco urbano y ello lleva si cabe a los vecinos a ser aún más precavidos: “Entre todos debemos de colaborar para usar racionalmente el agua y que el depósito de almacenamiento y distribución disponga de reservas para el caso de producirse un incendio”.

Desde el Consistorio se advierte que el incumplimiento de las medidas, establecidas con carácter de máxima urgencia, podrá dar lugar a la imposición de las sanciones correspondientes, por lo que solicitan la colaboración de todos los vecinos para preservar un recurso esencial como el agua.

La Villa de Tábara cuenta con una ordenanza reguladora de la tasa por distribución de agua que fue rectificada y entro en vigor el 29 de diciembre de 2023. Para obtener el derecho de enganche hay que abonar por una sola vez una cuota de 200 euros. La cuota por acometida es de 20 euros al año.

Desde el día 4 de julio los tabareses y tabaresas disfrutan de la Piscina Municipal “Ángel Martín Azcona”, que presta sus servicios de 12.00 a 21.00 horas y que mantiene en vigor los precios de los bonos y entradas de años anteriores tanto para los niños como para los adultos.

Piscina de Tábara / Chany Sebastián

Garantizar el abastecimiento domiciliario de agua potable a la población en cantidad y en calidad las 24 horas del día y los 365 días del año se han convertido en la principal prioridad de los 31 ayuntamientos de la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba, de sus alcaldes y concejales, conscientes de que ofrecer un servicio eficiente y acorde con los tiempos y las necesidades es la única manera de mejorar la calidad de vida en los 102 pueblos alistanos, tabareses y albarinos.

En la mayoría de los pueblos las redes de abastecimiento comenzaron a construirse en los años setenta y principios de los ochenta, con lo cual uno de los principales problemas suelen llegar con las averias y fugas en tuberías que llevan en activo más de 45 años. Es por ello que ahora mismo en materia de infraestructuras básicas los consistorios están dando prioridad absoluta a la renovación de las redes sustituyendo las tuberías de uralita y PVC por las de polietileno.