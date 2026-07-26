Sejas de Aliste, capital del arte

La Sala de Exposiciones “Ricardo Segundo” de Sejas ha abierto la primera muestra “Arte Aliste”, lista ya para convertirse hasta el 10 de agosto en uno de los grandes referentes de la cultura de La Raya de España y Portugal con una amplia alternativa que va desde la alfarería tradicional de Moveros a la fotografía, la pintura, la artesanía, la restauración, la cerámica y la cultura.

La apertura de la muestra en Sejas de Aliste ha sido un éxito de participación con numerosa afluencia de alistanos que valoraban la exposición tanto por su amplia variedad como por su calidad y los contrastes. Uno de los grandes valores del patrimonio material e inmaterial de Aliste ha sido durante siglos la alfarería del agua que, con sus cántaros y barrilas acompañó a las familias en las cantareras de las cocinas los 365 días del año, además de estar presente en verano durante las faenas de la siega en la facera y la trilla en la era. El barro hecho arte con las manos de las alfareras y alfareros ahora presente en "Arte Aliste" gracias a los hermanos Pascual.

Nos lo creemos, afirman los artistas: “Contamos con un paisaje cautivador y una arquitectura vernácula, aunque modesta. La historia de abandono generalizado que hemos sufrido a los largo de la historia nos ha enseñado a amar los matices de la vida por sencillos que pudieran parecer y entendemos que los diferentes patrimonios que nos envuelven forman parte indeleble de nuestra cultura esencial”. Aquí hay talento de proximidad, explicito e implícito: “Contamos con la genialidad necesaria para compartir proyectos relacionados con el ámbito de la creación. Queremos ser un punto de encuentro para creadores que sirva de referente cultural en el noroeste zamorano”.

El proyecto multidisciplinar “Arte Aliste” ha nacido bajo la iniciativa de 18 artistas alistanos marcándose como su principal objetivo la promoción de los artistas locales y a la vez acercar sus arte contemporáneo al público local y a aquellos que visitan habitualmente la zona oeste provincial. A todos ellos les une una gran sensibilidad, el aprecio y le arraigo demostrado con creces hacia el territorio alistano y hacia sus gentes “con los que podemos fortalecer la cultura, las costumbres y la memoria colectiva y, en suma, los valores de Aliste”.

"Arte Aliste" está compuesto por varios pintores de reconocido prestigio como José María Mezquita de San Juan del Rebollar, Gloria y Margarita García Pertejo (hijas del ilustre pintor Ricardo Segundo afincado la mayor parte de su vida en Sejas) y Carmen Mayor; los últimos dos alfareros de Moveros (los hermanos Mari Carmen y Francisco Pascual); los fotógrafos Carlos Blanco Fernández (Latedo), Cristina Manías (Sejas) y Carlos Hernández; los artesanos Clara Martínez, Jesús Ángel Santiago, Violeta Manzanas, Esmeralda Folgado de Abejera y María Vicente de Nuez; los ceramistas Carlos Macho y Oliva Faúndez; la restauradora originaria de Tolilla Aurora Galisteo y el escultor Emilio Gallego de Sarracín.

Para Carlos Blanco, “cualquier iniciativa de tipo cultural, social o artístico que se ponga en marcha en estas tierras alistanas, ya sea colectiva o individual, es importante, plausible y tenemos que apoyarla porque supone una inyección de energía positiva muy necesaria en nuestra comarca”. Él mismo es un claro ejemplo de apego a su tierra de la que emigró y tras jubilarse regresó como alistano y como fotógrafo inmortalizando los aconteceres alistanos como la trashumancia de los últimos nómadas ibéricos entre Aliste y las sierras de Sanabria.

Para José María Mezquita, estamos “ante una ventana abierta al mundo exterior, una perspectiva amplia, con todo lo que tiene que ver con el ámbito de la educación y el arte, además de ser un reflejo de la cultura propia de lo que tenemos y hacemos en Aliste”.

La Exposición "Arte Aliste” cuenta con la colaboración de los Ayuntamientos de Alcañices y Rábano y de la Asociación Cultural “El Pozón” de Sejas. Una vez cumpla su primer ciclo en Sejas, pasará del 12 al 30 de agosto al salón de “Los Toriles” de Alcañices.