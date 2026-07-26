Puebla pasea por Azayca: "Sanabria también tiene derecho a disponer de servicios de ayuda al paciente"

Más de un centenar de caminantes han participado en la marcha de Azayca en Sanabria, entre la Chopera de Puebla y Castellanos. Un total de 150 inscritos han respaldado la marcha solidaria frente al cáncer.

Araceli Saavedra

La presidenta de Azayca, Pilar de la Higuera, agradecía a vecinos de la comarca y voluntarios su presencia. "Somos una asociación pequeña pero llegamos a todos los rincones de la provincia con nuestra ayuda". De la Higuera ha recordado que "Sanabria también tiene derecho a disponer de servicios de ayuda al paciente".

El servicio más valorado es el servicio de trasporte que recoge al paciente en su pueblo y lo traslada al hospital de referencia de Zamora capital.

Jornada de agradecimiento también a la entrega de los voluntarios y, especialmente, a aquellos que desde hace 9 años han colaborado en la lucha contra el cáncer ha finalizado la marcha de Azayca. La familia de Josefa Sánchez "Pepita", fallecida de la enfermedad hace un mes, recibía el homenaje de todos los asistentes: un ramo y una placa de "roca" simbolizó su lucha y resistencia y sus ganas de vivir.