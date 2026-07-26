Latedo late con fuerza en honor a Santiago Apóstol

Latedo de Aliste, localidad fronteriza con Portugal y perteneciente al municipio de Trabazos, vivió durante dos días las fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol más emotivas, cautivadoras y concurridas de su larga historia, allá donde se cruzan las fronteras con la freguesía de Quinta de Vale de Pena en Tras os Montes, de la que les separa y también les unen las aguas internacionales del río Manzanas, donde antiguamente compartían los molinos harineros de agua.

El pueblo del oro verde alistano, por sus centenarios olivos, sus verdes aceitunas y su exquisita aceita artesana, recobró la vida en todo su esplendor a los largo de un inolvidable fin de semana gracias a la presencia de vecinos y emigrantes, también de foráneos, de niños, jóvenes y mayores que llenaron de aconteceres cada rincón de Latedo.

Para empezar, en la jornada de vísperas hubo pintacaras y pasacalles infantil con personajes como Spiderman, Pokemon, Blancanieves, Blac Panther y Peladín Sonrisas. Unos niños y niñas que se encargaron de ofrecer ese sentimiento entre la alegría, la inocencia y la picardía que solo ellos pueden dar. Un pueblo con 49 habitantes que como poco ha duplicado la población.

El principal valor de Latedo son sus gentes, unos hombres y mujeres que siempre han llevado por bandera la humildad, la sencillez, la humanidad y el sacrificio personal a la hora de engrandecer con sus actos la vida y la historia de Latedo. Muchos de ellos tuvieron que emigrar, en este caso en su mayor parte a Locarno, en Suiza; pero siempre llevando al pueblo en su corazón orgullosos allí donde fueron de sus orígenes. La cena popular de las fiestas logró sentarlos de nuevo a todos juntos a la mesa en convivencia y hermandad para disfrutar de la mejor gastronomía alistana, momentos aprovechados para recordar tiempos pasados y vivir el presente.

Uno de los momentos álgidos fue la misa de acción de gracias oficiada por el párroco Teo Nieto, donde los niños fueron mayoría y a la vez los grandes protagonistas en el ofertorio, en un bonito templo donde el resto del año los feligreses son en su mayoría nonagenarios y octogenarios.

Fue día grande de procesión abierta con la Cruz de Plata, el Estandarte del Patrono y Santiago Apóstol paseando a hombros de sus paisanos entre paredes de piedra y olivares, con el alcalde pedáneo Miguel Terrón portando el Bastón de Mando.

Ya para despedir las fiestas llegaba una mágica noche que primero contaba con el folclore tradicional de Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes de Trabazos, para luego cenar en armonía degustando productos de la tierra y acto seguido disfrutar hasta altas horas de la madrugada con una animada verbena popular amenizada por la orquesta “Apolo”.

La sorpresa llegaba en el descanso de los bailes nocturnos cuando el cantante y compositor Junior cautivó con su música y sus canciones a sus paisanos de Latedo como broche de oro a unos festejos que contaron con la colaboración, entre otros, del Ayuntamiento de Trabazos, del coto de caza “Santiago Apóstol” y de la Asociación Cultural “La Lagar”.

Historia

El 16 de octubre de 1929 fue la histórica fecha en la que, durante el reinado de Alfonso XIII, se hacía oficial la desintegración del Ayuntamiento de Villarino tras la Sierra, creado hacia 1850 con cuatro núcleos de población, pasando la cabecera municipal, junto a Latedo, a integrarse en el municipio de Trabazos donde ya llevan 97 años, mientras que San Mamed pasaba a depender del de Rábano. Con anterioridad Santa Ana había sido disgregada y anexionada al de Alcañices.

La historia de Latedo, como la de la práctica totalidad de los pueblos alistanos y trasmontanos, ha estado unida a la emigración de sus hijos, principalmente los más jóvenes. La historia siempre era la misma: unos abrían el camino y tras ellos iban el resto de ahí que los emigrantes de una misma localidad terminaran en un mismo destino.

En Latedo el primero en hacer las maletas fue el señor Benito. Junto a su mujer y a sus cinco hijos se asentaron en el cantón de Locarno, en Suiza, pero próximo a Italia. Un lugar turístico a donde luego fueron llegando para trabajar en la hostelería algunos de sus paisanos. Muchos de ellos allí formaron su familia y criaron sus hijos, ya suizos con sangre alistana, pero los que se fueron siempre que pueden, más al jubilarse, aprovechan para recuperar el tiempo ganado en Suiza para progresar y perdido en Latedo entre los parajes donde nacieron y se criaron.