La investigadora Mayte Mato repasa un cuarto de siglo de periodismo reivindicativo

Mayte Romero Mato presentó en Villardeciervos y Puebla de Sanabria su investigación sobre el periódico de Sanabria y Carballeda “El Noroeste Zamorano”, desarrollada en el III Congreso de Historia y recogido en el libro “Zamora revisada. Historia, patrimonio y Territorio” editado por el IES Florián Ocampo. El artículo de Mato aborda “La Historia de Sanabria y Carballeda contada por sus protagonistas en las páginas de un periódico”.

La investigadora independiente señaló la excepcionalidad de este periódico quincenal “historia y memoria del siglo xx”. La cabecera nació el 15 de febrero de 1920 relatando las reivindicaciones y vida de la comarca en un periodo crucial “altamente necesario, útil e indispensable”. El predecesor de esta publicación fue “El Defensor de la Carballeda” que una vez desaparecido fue reemplazado por el Noroeste impulsado por empresarios jóvenes burgueses de corte liberal y reformista, relacionados con el comercio, tanto de Carballeda como de Sanabria, y que residían en Madrid y La Coruña.

La publicación se editaba con una alta calidad en formato sábana en la imprenta del “Imperial” de Madrid. Entre los nombres sobresalientes de la publicación están Enrique Romero Escudero, Maximiliano Santiago Prieto, César Escudero López (fundador de El Defensor de la Carballeda), Marcelino Rodríguez Requejo, Aurelio Mato Romero, Julio Escudero, Rafael Romero Devesa, el padre Ángel Rodríguez, etc. Contaban con “corresponsales” en todos los pueblos.

Tuvo dos etapas, una primera de 1920 a 1926 y una segunda de 1927 a 1933. Entre las reivindicaciones de la sociedad de esa época que vibran en las páginas del Noroeste estaban el tren, la carretera Villacastín Vigo cuando no había comunicaciones y solo caminos de uña y de postas, el turismo, y principalmente escuelas en todos los pueblos.

Un aleccionador “no cesen de pedir, sanabreses” era una de las consignas, además del “triunfo feminista” abriendo espacio a las mujeres que también escribieron en El Noroeste como Aurora Rodríguez y Moratinos. La línea editorial señalaba los tres males de la comarca: el caciquismo, los prestamistas y los indiferentes, de ahí la línea transversal de la educación. Como dato significativo “en Villardeciervos no había ningún analfabeto”.