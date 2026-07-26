La Hiniesta apoya la causa de Azayca con un paseo solidario
Más de 150 personas han sumado pasos para contribuir a la financiación de los servicios prestado por la asociación en los pueblos de la provincia
E. V.
La localidad de La Hiniesta se sumaba este domingo a la labor solidaria impulsada por la Asociación Zamorana de Ayuda Frente al Cáncer (Azayca) con un paseo por el entorno del casco urbano.
El dinero recaudado en la actividad, que ha contado con más de 150 inscritos, va destinado directamente a financiar los servicios de Azayca tanto en la capital como en los pueblos de la provincia.
Un paseo que ha coincidido simultáneamente con el que Azayca celebraba en la mañana de este domingo en Puebla de Sanabria, dentro del calendario estival. Hasta el próximo 10 de octubre hay programadas otras 18 actividades en localidades como Manzanal del Barco, Almeida de Sayago, Villalazán, Montamarta o Fresno de la Ribera. El próximo paseo será el sábado, 1 de agosto, en Villafáfila para continuar el lunes día 3 en Cerecinos del Carrizal.
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