Fermoselle pone el broche de oro teatral a las jornadas de Juan del Enzina

Broche teatral de oro en III Jornadas V Centenario de Juan del Enzina en Fermoselle. La villa despedía este sábado los actos conmemorativos en recuerdo a la figura del poeta, músico y autor teatral renacentista con una nutrida representación de actores profesionales y locales que escenificaron la vida y muerte del obispo Antonio Acuña.

Cándido de Castro ha sido el encargado de dirigir esta representación que, bajo el nombre de "Ambición y muerte del obispo Acuña", trasladaban al Santuario de Nuestra Señora de La Bandera la historia de vida del que fue obispo de Zamora en los primeros compases del siglo XVI y coetáneo de Juan del Enzina, además de destacado dirigente comunero.

Acuña encabezó las tropas extendiendo la rebelión comunera por Tierra de Campos y Toledo, siendo uno de los últimos símbolos de la resistencia en Villalar de un movimiento ya sumamente debilitado. Tras su encierro en el castillo de Simancas y el posterior violento intento de fuga, Acuña fue finalmente ejecutado a garrote por orden de Carlos I en el año 1526.

Actores profesionales y locales en la clausura teatral de las III Jornadas V Centenario de Juan del Enzina en Fermoselle. / Roberto Fariza

La representación esconde más de cuatro meses de trabajo de la Aula de Artes Escénicas, patrocinado por la Diputación de Zamora y con la colaboración de la Parroquia local. Una obra que cautivó ayer a numerosos vecinos de Fermoselle y alrededores.

Con esta obra, el Ayuntamiento de Fermoselle da por clausuradas las III Jornadas V Centenario de Juan del Enzina que arrancaron con la exposición, muestra e interpretación de instrumentos renacentistas de la mano de David García Fraile, así como el concierto de la mano del cantautor y dramaturgo Daniel Pérez Fernández, que cantó un recorrido cronológico de la poesía española desde las jarchas hasta Claudio Rodríguez.