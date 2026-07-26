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Fermoselle pone el broche de oro teatral a las jornadas de Juan del Enzina

Actores profesionales y locales se funden en la representación que evocó la vida y muerte del obispo Acuña, coetáneo del poeta, músico y autor teatral renacentista nacido en la villa

Representación de la &quot;Ambición y muerte del obispo Acuña&quot; en Fermoselle.

Representación de la "Ambición y muerte del obispo Acuña" en Fermoselle. / Roberto Fariza

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E. V.

Fermoselle

Broche teatral de oro en III Jornadas V Centenario de Juan del Enzina en Fermoselle. La villa despedía este sábado los actos conmemorativos en recuerdo a la figura del poeta, músico y autor teatral renacentista con una nutrida representación de actores profesionales y locales que escenificaron la vida y muerte del obispo Antonio Acuña.

Cándido de Castro ha sido el encargado de dirigir esta representación que, bajo el nombre de "Ambición y muerte del obispo Acuña", trasladaban al Santuario de Nuestra Señora de La Bandera la historia de vida del que fue obispo de Zamora en los primeros compases del siglo XVI y coetáneo de Juan del Enzina, además de destacado dirigente comunero.

Acuña encabezó las tropas extendiendo la rebelión comunera por Tierra de Campos y Toledo, siendo uno de los últimos símbolos de la resistencia en Villalar de un movimiento ya sumamente debilitado. Tras su encierro en el castillo de Simancas y el posterior violento intento de fuga, Acuña fue finalmente ejecutado a garrote por orden de Carlos I en el año 1526.

Actores profesionales y locales en la representación de la &quot;Ambición y muerte del obispo Acuña&quot; en Fermoselle.

Actores profesionales y locales en la clausura teatral de las III Jornadas V Centenario de Juan del Enzina en Fermoselle. / Roberto Fariza

La representación esconde más de cuatro meses de trabajo de la Aula de Artes Escénicas, patrocinado por la Diputación de Zamora y con la colaboración de la Parroquia local. Una obra que cautivó ayer a numerosos vecinos de Fermoselle y alrededores.

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Con esta obra, el Ayuntamiento de Fermoselle da por clausuradas las III Jornadas V Centenario de Juan del Enzina que arrancaron con la exposición, muestra e interpretación de instrumentos renacentistas de la mano de David García Fraile, así como el concierto de la mano del cantautor y dramaturgo Daniel Pérez Fernández, que cantó un recorrido cronológico de la poesía española desde las jarchas hasta Claudio Rodríguez.

El Santuario de Nuestra Señora de La Bandera se quedó pequeño para acoger la representación de la vida y muerte del obispo Acuña.

El Santuario de Nuestra Señora de La Bandera se quedó pequeño. / Roberto Fariza

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