Varios ciclistas resultan heridos en Zamora en una jornada aciaga en Castilla y León

Al menos cuatro ciclistas han resultado heridas por caídas o accidentes en la provincia de Zamora este domingo. A las 12.32 horas, desde el kilómetro 1 de la ZA-324 en Muelas del Pan (Zamora), informan al centro de emergencias 1-1-2 de la caída de bicicleta de un varón de unos 70 u 80 años, que parece estar inconsciente, aunque a lo largo de la llamada se recupera.

El 1-1-2 ha avisado a Guardia Civil COS, Guardia Civil de Tráfico, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envía recursos para atender al herido. Una ambulancia de soporte vital básico traslada al herido, un varón de unos 70 u 80 años, con el personal del helicóptero medicalizado, al Complejo Asistencial de Zamora por tierra.

A las 12.32 horas se reciben llamadas en el 1-1-2 por un accidente en el que hay tres ciclistas implicados. Ha sucedido en la carretera de Navianos de Valverde hacia Aguilar de Tera (Zamora). Y se solicita asistencia para al menos dos de ellos.

El 1-1-2 ha avisado a Guardia Civil COS, Guardia Civil de Tráfico, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envía recursos para atender a los heridos. Dos varones de unos 45 años, que han sido trasladados, respectivamente, al Complejo Asistencial de Zamora y al Hospital de Benavente en ambulancias de soporte vital básico.

Otros heridos en Castilla y León

A las 11.36 horas recibimos llamadas por la caída de un ciclista en la calle Entrada de los Fruteros de Siete Iglesias de Trabancos (Valladolid). Indican que un varón ha resultado herido con un golpe en la cara. El 1-1-2 ha avisado a Guardia Civil COS y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que manda medios al lugar.

A las 12.45 horas, una llamada al 1-1-2 solicita asistencia para un varón de unos 70 años que ha sufrido una caída de bicicleta y ha quedado herido en un hombro. Ha sucedido en el kilómetro 1 de la CL-601, en Palazuelos de Eresma (Segovia). Se avisa a Guardia Civil COS, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envía medios a la zona.

A las 13.18 horas una llamada solicita asistencia desde la calle Batalla de Lepanto cruce con Manuel Fernández Núñez de La Bañeza (León) para uns mujer de unos 70 años que se ha caído de la bicicleta y ha quedado herida en la cabeza. El 1-1-2 ha avisado a Guardia Civil COS, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envía recursos para atender a la herida.