Brío taurino entre las bodegas de El Maderal

Con una menor afluencia de la prevista arrancaba el segundo y último encierro con el que El Maderal pone su broche festivo tras cinco días de celebraciones en honor a Santa María Magdalena. La suelta de los dos toros y dos vacas por el entorno urbano en la zona de las bodegas brindaba juego en un paraje singular que, una vez más, ha motivado todo tipo de suertes con especial protagonismo de los jóvenes.

Recortes, saltos y quiebros que han sido posibles gracias al juego que han ofrecido unas vacas "muy bravías" frente a unos toros "más reservones". La fresca mañana no impedía que el público siguiera refugiándose a la sombra haciendo uso de paraguas que también han formado parte del juego con los astados de la Ganadería El Carmen.

Ha sido una jornada dominical marcada por la ausencia de incidentes de consideración más allá de un leve golpe por parte de uno de los corredores en la zona del burladero.

Más notable fue la presencia de vecinos y aficionados taurinos al encierro del sábado, en una tarde más fresca si cabe, y que nutrieron el pueblo llegados de todos los rincones de la contorna. El primero de los festejos taurinos permitió disfrutar de la suelta del IX Toro de Cajón a cargo de la Asociación Ribera Taurina para continuar media hora después ya con el tradicional encierro urbano.

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Una jornada con sabor a despedida en El Maderal que concluirá sus fiestas patronales a partir de las 19 horas con una merienda popular el "La Chopera" amenizada con hinchables infantiles y música de la charanga "Rotato".