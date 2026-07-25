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Accidente

Un turismo se sale de la vía en Entrepeñas y aparece sin ocupantes

Los bomberos de Rionegro del Puente aseguraron el vehículo tras comprobar que el conductor había abandonado el lugar

Un turismo se sale de la vía en Entrepeñas y aparece sin ocupantes.

Un turismo se sale de la vía en Entrepeñas y aparece sin ocupantes. / Diputación de Zamora

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Marina García

Zamora

Un accidente de tráfico registrado a primera hora de este sábado movilizó a una dotación del Parque de Bomberos de Rionegro del Puente. Los efectivos se desplazaron hasta el kilómetro 4 de la carretera ZA-P-2641, en el término municipal de Entrepeñas, después de recibir el aviso de que un turismo se había salido de la calzada.

A su llegada, los bomberos se encontraron con una situación poco habitual: el vehículo estaba vacío y no había rastro de sus ocupantes en las inmediaciones. Todo parecía indicar que el conductor había abandonado el lugar antes de la llegada de los servicios de emergencia.

Un turismo se sale de la vía en Entrepeñas y aparece sin ocupantes,

Un turismo se sale de la vía en Entrepeñas y aparece sin ocupantes, / Diputación de Zamora

Ante la ausencia del responsable, los efectivos centraron su actuación en asegurar el turismo y revisar la zona. Además, realizaron las labores preventivas necesarias para evitar que el vehículo pudiera desplazarse, causar nuevos incidentes o representar un peligro para el resto de usuarios de la vía.

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En el operativo participaron efectivos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora.

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