Soluciones tecnológicas avanzadas y una fachada traslúcida: así será el eficiente edificio multiusos de Villaralbo

Villaralbo saldará una deuda pendiente desde "hace muchísimos años" con la edificación de un espacio de usos múltiples proyectado bajo los criterios de versatilidad y eficiencia. El proyecto, que verá la luz a finales de año, incorporará materiales traslúcidos para filtrar la luz del exterior y soluciones tecnológicas innovadoras para asegurar un consumo casi nulo.

Se trata de un proyecto que viene de largo, tal y como recuerda el alcalde Santiago Lorenzo, y que ya fue anunciado en el año 2020. El encarecimiento de los materiales provocó que la obra quedara desierta hace dos años, si bien volvió a rescatarse a finales de 2025 y cuyos primeros trabajos ya pueden observarse en las proximidades del campo de fútbol Los Barreros.

El diseño del espacio permitirá compatibilizar la práctica deportiva con la organización de congresos, conferencias, actos de entrega de premios y talleres culturales varios que, a día de hoy, se realizan en el salón cultural "con sus limitaciones". Unas actividades que se desarrollarán en una sala polivalente de 45 x 27 metros que conformará la principal estancia del edificio con una superficie útil total de 1.643,7 metros cuadrados.

En concreto, el espacio estará adaptado para acoger partidos y competiciones de balonmano, fútbol sala, baloncesto, minibasket, voleibol, bádminton y hockey sala, entre otros; al contar la sala con una altura superior a los 7,5 metros totalmente libre de obstáculos.

Primeros trabajos de movimientos de tierras y cimentación del edificio multiusos en Los Barreros de Villaralbo. / Cedida

De esta forma la infraestructura vendrá a completar la oferta deportiva municipal en un espacio que concentra el campo de fútbol, frontón, el circuito de pump track para patines y bmx y la pista de futbito.

El proyecto se ha adjudicado a la constructora zamorana Ingeniería Románica S.L. por importe de 1,39 millones de euros (impuestos incluidos), 300.000 euros menos frente al presupuesto base de la licitación cofinanciada por la Junta de Castilla y León, Diputación de Zamora y el consistorio villaralbino. Las obras se centran ahora en el movimiento de tierras e inicio de la cimentación con vistas a justificar la obra antes del 31 de diciembre de este año.

La fachada incorporará materiales traslúcidos -con paneles alveolares de policarbonato celular- capaces de filtrar la luz natural asegurando un "óptimo desarrollo de la actividad deportiva". Unas soluciones constructivas que dotarán al edificio de un aspecto moderno mediante grandes aperturas situadas en las esquinas.

Un ahorro energético que se completará con la proyección de una envolvente interior, continua y de altas prestaciones que permitirá controlar y regular las condiciones de sol y temperatura, tanto en verano como en invierno, para asegurar el confort de los usuarios. El alumbrado será de alta eficiencia y regulable mediante tecnología LED.

Render del edificio multiusos proyectado en Los Barreros de Villaralbo. / Plataforma de Contratación del Estado

La memoria constructiva apuesta por un diseño técnico "muy cuidado" mediante sistemas constructivos "sencillos, con bajo mantenimiento y perdurables en el tiempo" que garanticen una arquitectura "eficiente, duradera y económica".

En concreto, el edificio de planta única incluirá la construcción de un porche, un vestíbulo de 40 metros cuadrados, distribuidor y graderío, además de dos aseos y un cuarto de limpieza. La distribución apuesta por la "claridad volumétrica" y la "gran riqueza espacial interior" potenciando en todo momento el valor arquitectónico del conjunto .