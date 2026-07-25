Sayago reivindica implementar la formación profesional sanitaria en institutos rurales para revertir el déficit de médicos

La plataforma en defensa de la sanidad de Sayago reivindica que la apuesta por atraer a los médicos a los pueblos se adelante al inicio de la especialización y del inicio de los estudios universitarios. En su concentración número 224 a las puertas del centro de salud de Bermillo, los organizadores han planteado la idoneidad de implementar estudios de formación profesional de la rama sanitaria en institutos de ámbito rural "como el que tenemos aquí en Bermillo, por ejemplo".

Una petición que, a su juicio, supondría un revulsivo a la hora de impulsar el arraigo de futuros profesionales de la sanidad vinculados a los pueblos. Así lo han reivindicado durante la concentración número 224 realizada, como cada sábado, a las puertas del centro de salud del municipio sayagués.

De esta forma, piden extender los esfuerzos para atraer a facultativos a las zonas de difícil cobertura ejemplificados esta semana con la firma del protocolo de colaboración entre la Diputación de Zamora y el Colegio de Médicos de Zamora. Una alianza que se concreta con la puesta en marcha de un programa de becas que permita a los futuros profesionales conocer la realidad de la atención primaria en los pueblos mediante prácticas remuneradas.

La plataforma considera que, si bien "la idea sobre el papel puede parecer buena, aportará poco o nada a remediar una situación que hay que abordar mucho antes" en alusión a la prueba de acceso a la universidad, la denominada PAU. "Si esa prueba fuera un examen nacional e igual para todos, los alumnos de nuestra comunidad podrían competir en igualdad de condiciones con los alumnos del resto de España", aseguran, "lo que implicaría que tendrían posibilidades reales de cursar sus estudios universitarios cerca de casa, evitando así que pierdan el vínculo con su tierra".

Una solución que, en opinión de los sayagueses concentrados cada sábado, nos permitiría "invertir en formar a personas que luego no tendrán que volver a sus lugares de origen". Asimismo, insisten en la necesidad de dignificar y dotas de los medios necesarios a los profesionales sanitarios que prestan servicio al mundo rural.

El llamamiento a los alcaldes: más desfibriladores

En otro orden de temas, la plataforma ha mostrado su preocupación ante lo que consideran la "indolencia de algunos ayuntamientos" a la hora de solicitar los desfibriladores subvencionados por la Diputación de Zamora, un equipo que "está demostrado que salva vidas".

Por ello, apelan a la conciencia de los regidores municipales para que soliciten estos equipos cuyo uso tan solo requiere de unos "conocimientos básicos que son fáciles de llevar a cabo", al tiempo que invitan a todos los usuarios a que se formen para poner intervenir con eficacia en caso necesario: "La prontitud en abordar determinados episodios de fallo cardiacos puede ser la diferencia entre la vida o la muerte".

Reivindicaciones para los pueblos de la zona básica de salud de Sayago

1. Que los médicos vuelvan a tener consulta periódica en todos los pueblos, sea cual sea su número de cartillas. Las localidades más pequeñas, que antes tenían consultas semanales, han pasado, con suerte, a tenerlas mensuales.

2. Que las consultas se hagan en días y en horas conocidos por todos los vecinos. Se ha conseguido que los horarios vuelvan a estar expuestos en la puerta de los consultorios de todos los pueblos, tal y como siempre se hizo. No obstante siempre existe cierto grado de incertidumbre por la realización de guardias no programadas con suficiente antelación o por la acumulación de pacientes a otro médico de forma transitoria.

3. Que se elimine la cita previa: no es necesaria si se cumplen los días y horarios establecidos para cada pueblo.