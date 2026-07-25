La Raya se blinda frente a los incendios: agentes del Seprona y de la guardia portuguesa vigilarán conductas delictivas
El objetivo es prevenir la declaración de fuegos fruto de malas prácticas que puedan poner en peligro localidades de ambos países aprovechando la estrecha colaboración de la Guardia Civil y la Guardia Nacional Republicana
E. V.
Patrullas de vigilancia simultáneas a ambos lados de La Raya como apuesta para prevenir la declaración de fuegos forestales en las localidades limítrofes entre ambos países. Con este objetivo, la Guardia Civil y la Guardia Nacional Republicana (GNR) estrechan su colaboración en la lucha contra los incendios coincidiendo en una época de especial riesgo ante las consecutivas olas de calor que pueden incrementar el riesgo de propagación rápida.
La frontera hispano-lusa es históricamente una zona de especial relevancia en lo referente a la aparición de incendios forestales que pueden originarse a ambos lados y habitualmente afectan a ambos territorios dentro de municipios de los dos países.
Las labores de vigilancia se desarrollarán desplegando a las respectivas unidades ambientales de ambos cuerpos, por un lado el Seprona y por otro el Servicio de Protección de la Naturaleza y del Ambiente portuguesa (Sepna).
De forma paralela, las patrullas realizarán tareas de vigilancia en diversos puntos de la frontera en ambos países con el ánimo de prevenir aquellas conductas delictivas o malas prácticas en las zonas transfronterizas de ambos países, de forma conjunta y coordinada para evitar situaciones que originen incendios forestales.
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