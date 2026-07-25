Los pasos más solidarios de Moraleja del Vino en la lucha contra el cáncer
El paseo simbólico, que ha movilizado a más de un centenar de vecinos, contribuirá a la investigación de nuevos tratamientos gracias a la asociación Unidos Contra el Cáncer en Toro y la provincia de Zamora
E. V.
Solidaridad a raudales en Moraleja del Vino que este viernes celebraba una marcha a favor de la asociación Unidos Contra el Cáncer de Toro y la provincia de Zamora. La iniciativa, que ha superado de largo el centenar de inscritos, permitirá contribuir con diferentes proyectos de investigación sobre nuevos tratamientos gracias a la recaudación obtenida mediante los donativos de 10 euros por persona.
Escapando de las horas punta de calor, la marcha arrancaba a las 20 horas marcando un recorrido por las calles del pueblo en el que los participantes han lucidos las camisetas personalizadas para este tipo de iniciativas solidarias. La actividad, con salida y destino en el consistorio moralejano, permitió disfrutar de un aperitivo gracias al agua y las sandías donadas por la comerciante local Belén.
Un granito de arena que engrandece aún más la iniciativa impulsada por la asociación toresana que ya ha entregado más de 220.000 euros a la investigación y por la que ha sido recientemente reconocida con el premio Tierras de Zamora 2026 en la categoría de solidaridad.
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