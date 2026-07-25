"Los juegos de mis mayores en Requejo de Sanabria" rescata el ocio de mediados del pasado siglo

La Biblioteca de Cultura Tradicional Zamorana (BCTZ) amplía su colección con la incorporación del estudio "Los juegos de mis mayores en Requejo de Sanabria" de María José Álvarez Barrio. La obra, que ahonda en los juegos populares infantiles y las formas de ocio de mediados del siglo XX, supone una valiosa aportación al estudio de la cultura tradicional zamorana al abordar un ámbito hasta ahora inédito dentro de una colección que alcanza su publicación número 55.

A lo largo de sus páginas, el libro recoge el resultado de una rigurosa investigación de campo desarrollada en la localidad de Requejo de Sanabria, en el noroeste de la provincia de Zamora. Unas conclusiones de las que podrán disfrutar el público zamorano, para el que ya se ha puesto a la venta con un total de 500 ejemplares editados por Semuret en colaboración con la Diputación de Zamora, a través del Área de Cultura.

La obra pone el foco en los momentos de ocio y convivencia que compartían los niños y niñas de la época, complementando así otros estudios publicados en la Biblioteca de Cultura Tradicional Zamorana dedicados al ciclo festivo. Es el caso, por ejemplo de los dos volúmenes de "La Fiesta en la Cultura Tradicional" de Francisco Rodríguez Pascual, correspondientes a los números 31 y 33 de la colección.

Lejos de ser un catálogo exhaustivo de los juegos tradicionales, la publicación ofrece un recorrido cercano y profundamente humano por aquellos entretenimientos que formaron parte de la infancia de varias generaciones de vecinos del municipio sanabrés que llegó a superar los 900 habitantes a mediados del pasado siglo.

El estudio se enriquece con la incorporación de fotografías, tanto históricas como recreadas, que contribuyen a trasladar al lector a aquellos espacios donde se desarrollaban estos juegos, reforzando así el valor documental y divulgativo de la publicación.

Paralelamente, la obra incorpora códigos QR que permiten acceder a vídeos en los que los propios informantes reproducen los juegos que practicaban durante su infancia. La apuesta por este recurso innovador convierte la publicación en una experiencia interactiva que acerca al lector a un patrimonio inmaterial vivo, conservando no solo la descripción de los juegos, sino también su ejecución y el testimonio directo de sus protagonistas.

En su estudio, la autora María José Álvarez Barrio apuesta por un trabajo de gran rigor metodológico y notable sensibilidad que bebe del ámbito universitario y destaca por su compromiso con la preservación de la memoria colectiva.

La autora define su investigación como un trabajo "modesto en sus medios, universitario en su origen y limitado en su alcance, pero serio en su intención, riguroso dentro de sus posibilidades y profundamente valioso en lo humano y en lo cultural", una valoración que resume el espíritu de una obra destinada a convertirse en referencia para el conocimiento de los juegos tradicionales zamoranos.

Una obra con la que la Biblioteca de Cultura Tradicional Zamorana no solo engrandece su fondo, sino que redobla la apuesta de la institución provincial a la hora de impulsar la labor de conservación y difusión del patrimonio etnográfico de la provincia. Una iniciativa que se ha consolidado como referencia en el estudio de las tradiciones, costumbres y formas de vida de los pueblos zamoranos.