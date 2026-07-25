La Hiniesta perpetúa el recuerdo de Manuel Centeno Faúndez
El pabellón municipal llevará el nombre del joven fallecido en accidente de tráfico en 2003 y que era un apasionado del fútbol
Javier Chacón
En la mañana de este sábado, la localidad de La Hiniesta ha desarrollado un acto institucional y emotivo a la vez en homenaje al joven Manuel Centeno Faundez, fallecido en accidente de tráfico al sobrevenirle un inesperado choque frontal cuando regresaba a su domicilio en octubre de 2003.
Aprobado en el pleno por unanimidad, el ayuntamiento ha tenido a bien perpetuar el recuerdo del joven piñonero, ingeniero de prometedora proyección y apasionado del futbol, otorgando a las instalaciones deportivas el nombre de “Pabellón Municipal Manuel Centeno Faúndez”.
Acompañados de un buen numero de vecinos, amigos y compañeros de los equipos de fútbol a los que Manuel perteneció, se produjeron momentos muy emocionantes ante la lectura del acta de aprobación por parte del alcalde Ricardo Casas, así como por las sentidas palabras y recuerdos de los compañeros futbolistas de Manuel, entrenadores, profesores de la universidad y el propio padre.
Un gesto, este de solidaridad de la localidad de la Hiniesta con uno de sus vecinos ejemplares que trata de aliviar el dolor de una familia rota desde aquel fatídico día por la pérdida de una persona tan inteligente y solidaria como fue Manuel, joven de 24 años cargado de numerosos valores que fueron resaltados por los asistentes cuyo nombre a partir de hoy ha quedado plasmado para siempre.
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