Figueruela de Abajo se viste con sus mejores galas y recupera la alborada

Figueruela de Abajo, localidad perteneciente al municipio de Figueruela de Arriba, se vistió con sus mejores galas, como manda la tradición cada 25 de julio, para venerar a su patrono Santiago Apóstol, manteniendo vida una costumbre que ha perdurado viva durante siglos.

Vecinos y emigrantes aprovecharon la jornada de vísperas para calentar motores con un animado campeonato de tajueja por la tarde y, ya por la noche, disfrutar de una cena popular que bajo de la temática del “cowboy” se ofreció por cortesía de la ganadería Quesada Nikolova donde los comensales compartieron la mejor gastronomía en buena compañía. Con los estómagos llenos y bien agradecidos, el DJ alistano Segui fue el encargado de seguir con la fiesta.

Fiestas en Figueruela de Abajo / Chany Sebastián

El 25 de julio es, desde siempre, la fecha más importante del año, ya que en ella se reencuentran todos, los que se quedaron y los que se fueron, orgullosos del pueblo que les vio nacer y del que se sienten orgullosos. Comenzó la jornada al alba con la alborada recorriendo las calles para terminar con la degustación de un sabroso chocolate.

Una tradición, la de la alborada, que se ha recuperado este año tras más de 30 años. Han participado cerca de 40 personas que han entonado canciones típicas como "Levántate morenita" acompañados por todo tipo de instrumentos "caseros" como botes, guadañas o cualquier otro elemento que hiciera ruido.

Después las campanas rompieron el silencio con sus repiques y uno tras otro fueron llegando todos los vecinos a la iglesia parroquial dondeteníaa lugar el momento álgido de las fiestas con la misa en honor al patrono Santiago Apóstol que fue sacado a hombros, en andas y en procesión a recorrer las calles del pueblo con la no muy lejana Sierra de la Culebra como telón de fondo. Actos religiosos oficiados por el cura de Mahíde don Marcelino Gutiérrez, a sus ya 83 años.

Los folcloristas de la agrupación alistana “Manteos y Monteras” fueron los encargados de animar el baile vermut haciendo un recorrido por lo mejor del folclore alistano y también de otros lugares como Sayago, Sanabria o la vecina Tras os Montes en Portugal. Los festajeros, muy en especial los más mayores, se lo pasaron en grande recodando y reviviendo aquellas coplas, cánticos y danzas que les acompañaron en su alcalescencia y juventud.

Fue un día de comida en familia, para disfrutar juntos padres e hijos, abuelos y nietos, paisanos y allegados, antes de dar paso a los juegos infantiles. Este año camino de la anochecida se optó por el tardeo flamenco con mucha diversión, baile y rebujitos. Figueruela de Abajo es uno de esos pueblos que este año no contará con orquesta para sus verbenas. Ello no quiere decir que los bailes nocturnos sean menos importantes gracias a la música de la disco “Cubimóvil”.

Tras la intensa jornada vivida el sábado, el domingo se pondrá el broche de oro a los festejos con una misa mañanera que en esta ocasión estará dedicada a Santa Ana. Para la tarde, a las 20.00 horas, se ha programado la fiesta de la tortilla donde cada participante aportará la suya y recibirá a cambio un torticombo. A las 21.00 horas los vecinos y emigrantes se juntarán para despedir juntos unas fiestas organizadas por la Asociación Vecinal de Figueruela de Abajo, con la colaboración del Ayuntamiento de Figueruela de Arriba.

Municipio propio de 185 hasta el 28 de enero de 1965

Figueruela de Abajo es uno de los pueblos con más historia y de hecho por su término según algunos historiadores habría pasado la histórica Vía XVIII (Vía Nova) una calzada romana que, construida bajo el mandato de los emperadores Vespasiano y Tito del 79 al 80 después de Cristo, comunicó a lo largo de alrededor de 215 millas romanas (318 kilómetros) Astúrica Augusta (Astorga) en lo que hoy es España con Bracara Augusta (Braga) en Portugal. Se trata de la calzada de Roma que conserva más miliarios (piedras miliarias) en Europa

Allá por el año 1600 se citaba a “Santiago de Figueruela de Abajo, anejo de Santa María de Nuez” época en la que contaba con 100 feligreses, con la particularidad que la iglesia el patronazgo no formaba parte del Marquesado de Alcañices (como la mayoría de las de la Vicaria de Aliste) sino que dependía del Condado de Benavente. En 1752 el Catastro del Marqués de la Ensenada le asignaba 27 residentes en el pueblo más 15 hacendados forasteros, cogedores, herrero, tabernero y un guarda de monte, panes y cerdos y un teniente cura.

Figueruela de Abajo fue un núcleo importante y muestra de ello es que contó con ayuntamiento propio durante alrededor de 115 años, desde su creación en el siglo XIX, hacia 1850, hasta el día 28 de enero de 1965 en que Francisco Franco y el Ministro de la Gobernanza Camilo Alonso Vega decretaron su disolución y agregación al vecino de Figueruela de Arriba.

Según el expediente publicado en el Boletín Oficial del Estado en 9 de febrero de 1965: “El Ayuntamiento de Figueruela de Abajo acordó con el quórum legal solicitar la incorporación de su término municipal al de Figueruela de Arriba, basándose en la carencia de recursos económicos con los que atender los servicios mínimos obligatorios impuestos por Ley”. La realidad es que muchos de este tipo de acuerdos se tomaron “aconsejados” (¿obligados?) por el Gobierno Civil.