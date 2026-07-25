El desprendimiento de varios cascotes del puente de la A-52 obliga a cortar la N-525 en Castro
En el punto afectado se observa el desplazamiento de varios de los elementos de esta protección, a la altura del kilómetro 87 en sentido Puebla
La caída de varios cascotes sobre la carretera N-525, desprendidos del puente de la salida A-52 a la altura de Castro, obligó al cierre de la N-525 este sábado a primera hora de la mañana. El puente presenta varios desprendimientos en el parapeto rígido de hormigón que sirve de protección lateral en la calzada de salida de la autovía. Además se observa el desplazamiento de varios de los elementos de esta protección, a la altura del kilómetro 87 en sentido Puebla.
El tráfico se está desviando por la carretera de San Miguel de Lomba a Barrio, en el municipio de Cobreros, para tomar la salida en Castro a la altura del área de servicio o desde Barrio a El Puente de Sanabria. En sentido Galicia, los desvíos se están realizando, para desplazamientos locales, por la autovía A- 52 en la entrada a la vía de alta capacidad por Castro y salida en Requejo.
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