Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Gobierno declara la emergencia nacional en la Comunidad de Madrid y en Ávila y asume el control de la lucha contra los incendios“¿Que los buitres no atacan animales vivos?”: La denuncia de un ganadero sayagués tras perder una novillaÚltima hora de los incendios en España, en directo | Las condiciones de la noche ofrecen una "oportunidad" para controlar los fuegos de MadridEnfermería baja la nota tres décimas, pero se mantiene como el grado más demandado en el Campus Viriato
instagramlinkedin

El desprendimiento de varios cascotes del puente de la A-52 obliga a cortar la N-525 en Castro

En el punto afectado se observa el desplazamiento de varios de los elementos de esta protección, a la altura del kilómetro 87 en sentido Puebla

Alerta por el desprendimiento de varios cascotes del puente de la A-52 en Castro de Sanabria.

Alerta por el desprendimiento de varios cascotes del puente de la A-52 en Castro de Sanabria.

Ver galería

Alerta por el desprendimiento de varios cascotes del puente de la A-52 en Castro de Sanabria. / Araceli Saavedra

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Araceli Saavedra

Castro

La caída de varios cascotes sobre la carretera N-525, desprendidos del puente de la salida A-52 a la altura de Castro, obligó al cierre de la N-525 este sábado a primera hora de la mañana. El puente presenta varios desprendimientos en el parapeto rígido de hormigón que sirve de protección lateral en la calzada de salida de la autovía. Además se observa el desplazamiento de varios de los elementos de esta protección, a la altura del kilómetro 87 en sentido Puebla.

El tráfico se está desviando por la carretera de San Miguel de Lomba a Barrio, en el municipio de Cobreros, para tomar la salida en Castro a la altura del área de servicio o desde Barrio a El Puente de Sanabria. En sentido Galicia, los desvíos se están realizando, para desplazamientos locales, por la autovía A- 52 en la entrada a la vía de alta capacidad por Castro y salida en Requejo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents