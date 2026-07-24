Vuelve la Cátedra Itinerante de Justo Alejo: Poemas, conferencia y coloquios en cuatro pueblos de Zamora

Peñausende, Muga de Sayago, Villadepera y Mahíde serán este año los escenarios del proyecto "Justo Alejo Cátedra Itinerante 2026". La voz y los versos de Justo Alejo vuelven a Sayago, la comarca que le vio nacer, con una Cátedra Itinerante dedicada al poeta zamorano. La actividad incluye lectura de poemas, conferencias, mesas redondas y coloquios que reivindican la figura y la obra del autor de ‘Alaciar’.

"Justo Alejo Cátedra Itinerante 2026" comienza la próxima semana, el miércoles 29 de julio, en Peñausende, con ‘Justo Alejo Leer poesía con otros ojos’. El 8 de agosto recala en Muga de Sayago con ‘Etnografía y periodismo en Justo Alejo’. El 19 de agosto, Villadepera acogerá una nueva parada de la cátedra con ‘La lengua hablada y la oralidad en Justo Alejo’. El ciclo se cierra el 21 de agosto en Mahíde, en la vecina comarca de Aliste, con ‘La naturaleza en Justo Alejo como una relación vital’.

Cartel / LOZ

Las primeras conferencias serán a las 20.00 y las últimas a las 19.30.

La Diputación de Zamora colabora con esta actividad que ha sido promovida, un año más, por Manuel Ángel Delgado, licenciado en Filosofía y Letras y profesor zamorano gran conocedor de la obra de Justo Alejo que, de hecho, ha coordinado la edición de alguno de sus libros de poesía.

Justo Alejo es uno de los autores más heterodoxos de la poesía española de posguerra. Aunque su carrera se vio truncada de manera prematura al fallecer en 1979 a los 43 años, algunos expertos lo consideran como uno de los mejores poetas españoles del siglo XX, con una obra en la que experimentó con subgéneros más innovadores como la poesía visual.