Villardiegua de la Ribera se vuelca con NUPA, la asociación de ayuda a pacientes con fallo intestinal o nutrición parenteral

Nuevos gestos de solidaridad de la Asociación de Mujeres Peña Redonda de Villardiegua de la Ribera, promotora del baile solidario que se celebra este sábado, 25 de julio, por una causa tan justa como es el apoyo a NUPA, la asociación de ayuda a niños, adultos y familias con fallo intestinal o nutrición parenteral.

La vinculación de una socia de Villardiegua, paciente que está recibiendo el apoyo de NUPA, ha llevado este año a las mujeres de Villardiegua a volcarse para recaudar fondos con esta asociación que acompaña a las personas afectadas ofreciendo apoyo médico, psicológico, social y educativo. Trabaja además para "mejorar su calidad de vida, fomentar la investigación y crear una comunidad unida en torno a la esperanza".

La vinculación de NUPA con la comarca de Sayago nació en realidad años atrás, por su compromiso y apoyo a Paula, una joven paciente de Moralina de Sayago hoy felizmente recuperada.

Inscripción

Estos hechos han animado a la Asociación de Mujeres Peña Redonda a a aportar su granito de arena mediante el baile solidario que comenzará a partir de las 19.00 horas en Villardiegua de la Ribera. Bajo el lema "Pon una rosa azul en tu solapa" y con una inscripción de 5 euros, los participantes colaboran en esta gran obra que lleva a cabo NUPA, la única asociación española de ayuda a pacientes y familias afectadas de fallo intestinal y trasplante.

Esta patología impide que las personas puedan alimentarse e hidratarse de forma natural. Por ello, dependen de una bomba que les administra los nutrientes necesarios vía intravenosa y, en ocasiones, necesitan un trasplante de hasta seis órganos para sobrevivir.

La Asociación de Mujeres Peña Redonda ha realizado también bolsos con el fin de aumentar la donación con el dinero que saquen por su venta.

Asimismo, este grupo de vecinas e hijas de Villardiegua de la Ribera han decorado las jardineras del pueblo con labores de ganchillo.