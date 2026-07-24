"La Quinta" reactiva la vida en Mahíde

Los bares se han convertido en el epicentro de la vida social de los pueblos, por lo que la apertura de una nueva "cantina" en Mahíde, tras dos meses sin un lugar público de encuentro para los vecinos, allegados y foráneos; ha sido una gran noticia. “La Quinta” es el nombre con el que ha abierto sus puertas en el inmueble construido en el paraje de “La Era”, en la periferia del casco urbano, hace ya catorce años para poner en marcha un comedor social de la tercera edad que sin embargo nuca llegó a abrirse.

A mediados de mayo el histórico bar “Cisa” cerraba sus puertas al fallecer el que fuera sus dueño, gestor y alma durante muchos años, el siempre querido, recordado y añorado Roberto Cisneros Sanabria. El bar “Cisa”, que incluía tienda y despacho de pan, se convertía en un icono en tierras alistanas de la mano de Roberto, un establecimiento que atraía a muchos comensales en las fiestas de San Bartolo de agosto, pero también le resto del año.Quedó entonces huérfano de taberna Mahíde, “un pueblo que siempre fue de bares”, reconocen los propios vecinos, recordando unos tiempos pasados, aún no muy lejanos, cuando allá por los años setenta del pasado siglo XX llegaron a convivir y compartir actividad hasta cuatro bares diferentes gestionados por Crescencio Alonso, Teodoro Garrido, Anselmo Miñambres y Elvira Araujo.

El Ayuntamiento de Mahíde, ante la situación creada y el deseo de los vecinos de poder seguir contando con bar, tomó cartas en el asunto y sacó a subasta el local, que fue adjudicado a Fátima Gavilanes, natural de la vecina localidad de Figueruela de Arriba, que abonará un precio simbólico de solo un euro al año, pues lo que se trataba era de encontrar alguien dispuesto a abrir el bar y prestar el servicio. De hecho solo se presento ella.

Inauguración del nuevo bar de Mahíde / Chany Sebastián

En Consistorio se ha encargado de acondicionar el local (habilitar la barra) y Fátima Gavilanes se hará cargo de los gastos de mantenimiento que conlleve la gestión y explotación como la luz eléctrica. La nueva gestora tiene experiencia en hostelería pues ha trabajado durante una larga temporada como camarera en el Bar “Los Arcos” de Alcañices.

Autoridades y vecinos, junto a foráneos llegados de otros pueblos, se dieron cita en la tarde del viernes para la inauguración del bar “La Quinta” que, sin lugar a dudas, se convertirá en el lugar de referencia a la hora de echar la partida, compartir un rato con los amigos o tomarse un café o un cubata entorno a una buena conversación o para degustar sus tapas.

De los cinco pueblos del municipio tres seguirán contando con su bar: “Milú” en La Torre, “Paloma” en Pobladura y “La Quinta” en Mahíde. En Boya se cuenta con un local social y el único sin bar es San Pedro de las Herrerías.